“¡Gracias por las vacunas!”: Marcelo Ebrard fue ovacionado en Quintana Roo

El canciller volvió a ser ovacionado durante las campañas 2022 (Foto: Twitter/@m_ebrard)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, acudió a Quintana Roo para acompañar a Mara Lezama, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de la entidad, y fue ovacionado en el evento de campaña.

Sin embargo, los gritos de “presidente, presidente” no fueron los únicos que se escucharon la tarde de este 22 de mayo en el Deportivo Toro Valenzuela, a éstos se unió un agradecimiento por las vacunas contra el SARS-CoV-2 que emitió un ciudadano: “¡Gracias por las vacunas, Marcelo, gracias!”.

Dicho comentario surgió después del discurso que emitió el funcionario, en el cual destacó las aptitudes que, desde su perspectiva, hacen a Lezama la mejor opción para la gubernatura de Quintana Roo; explicó que pudo conocer más a la morenista durante la pandemia por COVID-19 cuando ésta se desempeñó como presidenta municipal de Benito Juárez-Cancún.

Marcelo Ebrard fue ovacionado en Quintana Roo (Foto: Twitter/@m_ebrard)

Asimismo, explicó que, a diferencia de otros titulares de ejecutivos locales o municipales, Lezama siempre estaba en comunicación con el gobierno federal para poder llevar a la ciudadanía los medicamentos o insumos necesarios para enfrentar la contingencia sanitaria.

“La conocí sobre todo en la crisis que vivimos durante la pandemia, porque Mara fue de las pocas que no hablaba diario, día y noche, todos los días, para pedirnos cubrebocas, para ver si podíamos mandarles algún especialista para los pulmones porque andaba en alguna localidad que no tenía ningún medicamento porque no teníamos ni paracetamol”, contó el canciller.

Ante lo cual, nombró a la candidata como una de las “principales actoras” de la lucha, no solo contra el virus y el acceso de la población a los biológicos, sino de la Cuarta Transformación en la entidad.

“La conocí pidiéndonos apoyo, preocupándose todos los días por la gente de aquí y también demandando que hubiese vacunas...que si ya las habíamos traído, que si faltaba. Mara fue la principal actora de esta lucha”

Marcelo Ebrard tiene 12 horas, contadas a partir de su notificación, para eliminar el contenido mencionado de sus redes sociales (Foto: REUTERS/Jorge Duenes)

El funcionario volvió a acompañar candidatos, pese a que en días previos el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ordenó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajar de sus redes sociales todo el apoyo al candidato a gobernador de Hidalgo del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio Menchaca.

Así lo dio a conocer la tarde de este miércoles 18 de mayo el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero, quien aseguró que “nuevamente les dan la razón” en torno a que funcionarios públicos y gobernadores morenistas han intervenido de manera ilegal en el proceso electoral.

Según detalló Ávila Romero, el Instituto de Hidalgo ordenó que, ante la probable vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, Marcelo Ebrard tiene 12 horas, contadas a partir de su notificación, para eliminar el contenido mencionado de sus redes sociales.

“Derivado de la posible vulneración a los principios rectores, bajo el apercibimiento que, de no ser así, le será impuesta alguna de las multas previstas en el artículo 312 Fracción III del Código Electoral del Estado de Hidalgo”, se lee en la notificación.

El perredista calificó la sanción como un gran logro para el Sol Azteca, e hizo un reconocimiento a la autoridad electoral en el estado, pues destacó que con ello, no se permitirá la intromisión de funcionarios públicos en los procesos electorales, “porque violan los principios que deben ser resguardados para tener elecciones libres, objetivas y auténticas”.

