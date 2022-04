PRD y PAN denunciaron al “Niño Verde” por violencia política de género contra candidata en Quintana Roo

Los dirigentes respaldaron a su candidata y exigieron cesar las campañas de violencia (Foto: Twitter/@LauFdzOficial)

Los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, presentaron una denuncia por violencia política en razón de género contra su candidata a la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández.

Por medio de un comunicado, los políticos expresaron su respaldo y solidaridad debido a los ataques realizados por Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como el Niño Verde, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien habría realizado comentarios misóginos contra la política.

En días pasados, se dio a conocer un audio en el que supuestamente se escucha a González Martínez leer y comentar la despedida de Fernández cuando, el pasado 6 de enero, abandonó el Verde Ecologista por sentirse “perseguida” por su propia bancada, por lo que decidió representar otros colores.

“Las mujeres ya por ser mujer no hay pedo. Imagínate, cabrón, esta pend*ja. Así, cabrón. Hay amenazas a ella y sus hijos, güey. No mam*s, cabr*n, se tiene que ir a la cárcel (...) No, es una ratera, una ojeta. Está bien fea, además (...) Es una hija de su p*ta madre”, fueron las expresiones registradas en el presunto audio del “Niño Verde.

(Foto: Twitter/@LauFdzOficial)

Por ello, durante la presentación de la denuncia ante LA Fiscalía Especializada en delitos Electorales, agradeció el apoyo recibido por ambos partidos y sus dirigentes nacionales. Además, expresó que no es una mujer que se dejará callar por nadie.

Señaló que los abusos misóginos tienen el objetivo de que ella desista del proceso electoral en la entidad; sin embargo, la abanderada por la coalición PRD-PAN aseguró sólo le importan causas de la gente, su bienestar y el desarrollo óptimo del siguiente proceso electoral.

“Quintana Roo merece tener campañas electorales limpias y de altura y también que interesen a la gente y que se centren en las propuestas”, aseguró Fernández.

Sobre el tema, el presidente nacional del PRD exigió cesar la persecución política y los actos de violencia de género por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, pues mencionó que la violencia sufrida por los funcionarios se genera porque no tienen los mismos ideales y pensamientos que el bloque oficialista.

Marko Cortés aseguró que la abanderada se llevará el triunfo en Quintana Roo (Foto: PRD)

“Nosotros hacemos un llamado a que detengan esta campaña de odio este clima de confrontación política y que se hagan responsables de todo lo que están provocando, en un momento tan difícil y tan complicado para el país. Libremente y democráticamente que las urnas hablen, que los votos decidan el próximo 5 de junio”, enfatizó Zambrano.

Por su parte, Marko Cortés, aseguró que la coalición se llevará el triunfo en los comicios que se llevarán a cabo el próximo mes de junio, ya que ha observado el apoyo de la gente y el acompañamiento que ha recibido por parte de los habitantes del estado.

Finalmente, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis E. Cházaro, afirmó que la violencia de género y la violencia política han llegado a grados muy peligrosos en el país, pues han impulsado ataques contra los militantes de partidos opositores. Por ello, urgió al gobierno federal ponerle un alto a este “odio” en su contra.

“Nosotros decimos basta ya de la violencia, hacemos un llamado a la cordura, a la concordia y a la Paz, pero le dejamos muy claro a Morena y a sus aliados, que así no vamos a permitir que se nos intimide y se nos pretenda callar”, sentenció el legislador.

