“Sin temor a violar la ley”: Víctor Trujillo tundió a AMLO por criticar campaña contra el Tren Maya

Víctor Trujillo pidió al mandatario federal seguir el ejemplo de Derbez para detener al Tren Maya sin violar la ley (Fotos: Twitter/@V_TrujilloM // Cuartoscuro)

Luego de que Eugenio Derbez, uno de los famosos que participó en la campaña en contra de la construcción del Tren Maya, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras acusarlo de haber recibido dinero del bloque opositor a su administración, el comunicador Víctor Trujillo pidió al mandatario federal seguir su ejemplo.

A través de su cuenta de Twitter, el productor compartió la declaración del actor, quien indicó que nadie le pagó para apoyar a algún partido político ni para protestar contra la construcción del tramo 5 de una de las obras insignia de la actual gestión.

“No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya”, manifestó Derbez.

Junto al mensaje, Trujillo pidió al presidente López Obrador seguir el ejemplo del actor, pues aseguró que la campaña realizada por famosos no viola la veda por la consulta de Revocación de Mandato, ni atenta contra los órganos electorales.

Trujillo pidió al presidente López Obrador seguir el ejemplo del actor (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

“Mira López Obrador: Esto sí lo puedes difundir sin temor a violar la ley ni atentar contra la autonomía de nadie”

Y es que el pasado 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, artistas y cantantes lanzaron la campaña nacional Sélvame Del Tren para concientizar a la ciudadanía y expresar sus preocupaciones sobre la modificación del tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Cancún, sin presuntamente consultar con la gente ni mostrar los respectivos estudios de impacto.

Entre los famosos que participaron se encuentra Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán y Barbara Morí.

De acuerdo a los actores y cantantes, la modificación del tramo 5 destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, y con ello, la flora y la fauna de la zona.

Los famosos acusaron que los cambios se realizaron sin consultar a la ciudadanía (Fotos: Captura de pantalla/YouTube)

Asimismo, en una serie de videos acusaron que los cambios se realizaron sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respectivos estudios de impacto.

“El Tren Maya está destruyendo la selva. Nuestro patrimonio natural. Ya se han talado miles, cientos de árboles y podría ser millones más. Se están contaminando los ríos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra”

Ante esto, varios cibernautas, militantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) arremetieron contra los famosos, pues aseguraron que su campaña fue pagada por el grupo opositor.

La crítica que más destacó fue la del presidente López Obrador, quien los calificó de pseudoambientalistas aliados con los conservadores y los “fifís”.

El jefe del Ejecutivo retomó la idea de que los videos fueron financiados y fabricados por un tercero (Foto: Archivo)

“Ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del Medio Ambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya”, arremetió el mandatario federal.

Un día después, el jefe del Ejecutivo retomó la idea de que los videos fueron financiados y fabricados por un tercero.

“A estos famosos, o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país, son adversarios nuestros y algunos muy desinformados, uno que claramente estaba leyendo, me recordaba a algunos políticos de antes”

Y agregó: “Estos famosos los pusieron a leer. Quién sabe quién hizo los textos, quién financió. No es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad que les hayan pagado, pero sí costó la producción y alguien está detrás: Claudio X. González”.

