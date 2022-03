SEP: escuelas de Tiempo Completo mantendrán sus beneficios

La SEP indicó que dicha decisión fue tomada por AMLO (Foto: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, siguiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los beneficios del programa Escuelas de Tiempo Completo se mantendrán en el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN).

Dicha información la dieron a conocer por medio de una tarjeta informativa, en la que señalaron que los apoyos alimenticios y el horario ampliado se entregará de manera directa a a las madres, padres de familia, alumnas y alumnos de centros de educación básica para evitar la participación de intermediarios y/o prácticas irregulares.

En el documento se especificó que Delfina Gómez, titular de la SEP, mantiene su amplia disposición de reunirse con los legisladores de la Cámara de Diputados. Asimismo, la funcionara educativa reafirma su compromiso con los integrantes de San Lázaro y los menores de edad de las escuelas pública del país.

No obstante, se tiene entendido que Delfina Gómez no acudió este miércoles 23 de marzo a su comparencia en San Lázaro, luego de haberla pospuesto el pasado 22 de dicho mes. Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mencionó que no hay fecha fija para que la funcionaria educativa se reúna con la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Nosotros hemos adelantado que solicitaremos la restitución de las Escuelas de Tiempo Completo, pero me entero por el secretario técnico de Jucopo que no ha dado fecha, que no irá mañana, y que ha pedido esta semana para que se fije una fecha”, indicó Espinosa Cházaro.

Cabe mencionar que durante su conferencia matutina del pasado 7 de marzo, López Obrador ya había hablado sobre mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo entregando los beneficios de manera directa a los padres de familia o responsables de los infantes inscritos a alguna institución educativa pública.

“Lo cierto es que se opto por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y padres de familia para todo lo que tiene que ver con educación en las aulas (...) para lo que consideren, ya llevamos como sesenta mil escuelas donde entregamos el presupuesto de manera directa”, comentó el Jefe del Ejecutivo.

En aquella ocasión, el tabasqueño dijo que su administración no deseaba “toda la intermediación burocrática” para lograr que se aplicaran los recursos en las escuelas. Por ello comentó que se decidió dar directamente los apoyos a la sociedad de padres y madres de familia.

“Me ha tocado ver como utilizan el presupuestos y les rinde y lo manejan con honestidad porque es la escuela en la que estudian sus hijos, entonces eso fue lo que se decidió, no pasar el dinero por instancias del gobierno federal, estatal, porque no llega o no se cumple”, aseveró el mandatario mexicano.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el programa se mantendrá en la capital del país.

Previo a las declaraciones de AMLO, el 4 de marzo, Sehinbaum expuso que su operación se llevará a cabo con recursos propios y se trabajará en conjunto con las autoridades de la SEP.

Asimismo, indicó que las características de cómo se va a llevar a cabo, en términos académicos, dependerá de la Secretaría; en el caso de los alimentos, se dará recursos directamente a los padres y madres de familia para que ellos se encarguen, tal como se realiza con el programa de alimentos calientes.

