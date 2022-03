Patricia Armendáriz acusó a Twitter de apoyar mensajes de la oposición contra AMLO: “No aplica sus reglas”

Patricia Armendáriz aseguró que la oposición está utilizando bots y trolls contra AMLO

La administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autodenominada como la Cuarta Transformación (4T), ha sufrido un sinfín de ataques, críticas y burlas debido a diversas situaciones en las que no ha sabido reaccionar o actuar, por lo que causan la molestia de cierto sector de la población.

Sin embargo, los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y afines a estos ideales políticos siempre salen a dar la cara y respaldar cualquier acción o declaración realizada por el mandatario, sin importar lo perjudicial que parezca.

Entre el mar de nombres se encuentra el de la diputada Patricia Armendáriz, quien desde la tribuna o en redes sociales manifiesta su apoyo a AMLO y aporta su opinión respecto a los temas de los cuales se habla alrededor del país.

Aunque en esta ocasión utilizó su columna de opinión publicada en el diario Milenio para acusar una “guerra de tendencias” contra la 4T y el presidente López Obrador, misma que es impulsada, afirmó, por Twitter, y tiene como objetivo “ridiculizar o humillar” a otros usuarios.

En su texto, la también empresaria recordó que las revueltas acontecidas en varios países durante el 2011 impulsaron a las redes sociales para la difusión y organización de las personas, como sucedió en México con el movimiento #YoSoy132 o en Nueva York con el Occupy Wall Street y su lema: “Somos el 99% contra el 1%”.

López Obrador utilizó las redes sociales a favor de su campaña presidencial en 2018 /Foto: EFE/ José Méndez)

Al conocer la potencia de este espacio digital, López Obrador, apoyado en una campaña de difusión de contenidos en redes sociales, logró ganar la elección presidencial con bastante apoyo proveniente del sector de población activo en internet.

Fue así como la oposición, dijo Armendáriz, comenzó a apostarle a una campaña digital para “enrarecer y distorsionar la conversación socio-digital, para imponer el caos comunicativo y desactivar la organización social mediante las redes sociales”.

De acuerdo con su información, la plataforma Twitter utiliza algoritmos que favorecen los contenidos de los partidos y medios conservadores, lo cual fue comprobado por una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

La ex participante del programa Shark Tank aclaró que esta supuesta campaña desinformativa se sustenta en la emisión de rumores y noticias falsas o distorsionadas contra el mandatario y la 4T, mismos que son son impulsados por diversos grupos de trolls y bots.

La empresaria culpó a Twitter de impulsar mensajes desde la oposición (Foto: EFE/Justin Lane)

Los primeros, aseguró, son personas que, mediante cuentas anónimas, emiten mensajes para ridiculizar o humillar a otros usuarios y tienen como objetivo provocar y generar debate. “Responderle a un troll provoca un incremento de su interacción y esto es lo que venden”, mencionó.

Por su parte, explicó que los bots son cuentas automatizadas que pueden realizar más de 100 retuits en muy poco tiempo. “Su función es acelerar la interacción para que un hashtag se convierta en tendencia”, sentenció.

Asimismo, explicó que también están los usuarios reales, los cuales, por ideología o descontento, no están de acuerdo con el gobierno de la 4T. “Si quitamos los trolls y los bots de una tendencia anti-AMLO, la cantidad de personas ‘reales’ son aproximadamente 10% de los usuarios totales de una tendencia”, detalló Patricia Armendáriz.

Finalmente, la morenista criticó Twitter porque, según dijo, los hashtags anti-AMLO han sido más favorecidos, a tal grado que se han convertido continuamente en tendencias “llenas de automatismos, mensajes de odio, discriminación, racismo y clasismo” que van contra las propias reglas que tiene la propia plataforma para asegurar la seguridad en su comunidad.

“La más importante se refiere a que no se puede participar en el acoso dirigido a alguien ni provocar a otras personas a que lo hagan. Vea: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules. Es evidente que Twitter no aplica sus reglas”, ahondó.

