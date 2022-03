BTS: los mejores memes que dejó el “Permission to Dance On Stage” en México

(Foto: Archivo)

El tan anhelado día llegó: el pasado 12 de marzo, fans de BTS en todo México llenaron las salas de cine para disfrutar la emisión del concierto en vivo de Permission to Dance On Stage.

Con los tradicionales fanchats, las armybombs y outfits alusivos a la boyband surcoreana, las Armys (como se le conoce al fandom) arribaron horas antes de la transmisión en busca del combo especial, postales y otros beneficios conmemorativos que la cadena Cinépolis había anunciado.

Sin embargo, la presencia del fandom también se observó en redes sociales donde lograron posicionar al evento entre las principales tendencias del país con una ola de videos, información, imágenes y, por supuesto, divertidos memes - los cuales comenzaron a viralizarse incluso días antes de la fecha.

Y es que, si bien la mayoría de éstos narraban la vivencia que cada Army tuvo en la sala de cine, algunos también refirieron a las situaciones que el personal del recinto tuvo que experimentar ante la intensa euforia.

(Foto: Captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)

El gran regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a los escenarios de Seoul, en Corea del Sur, tras la pandemia por COVID-19 fue un evento que se transmitió en las salas de cine en todo el mundo.

Cabe recordar que algunas naciones pudieron apreciar la transmisión completamente en vivo a la par de Corea, pero otros países lo presenciaron a modo de retransmisión debido a la diferencia de horario, tal fue el caso de México.

Sin embargo, esto no impidió que las Armys gozaran los performances de sus canciones favoritas, como parte de la amplia discografía que la agrupación bajo el sello de Big Hit Music cuenta desde el 2013, año de su debut.

Baepsae, Still with you, Black Swan, Blue & Grey, Butter, Permission to Dance, Spring Day, Anpanman, Idol y Fake Love fueron algunas de las piezas que las seguidoras mexicanas disfrutaron y cantaron a todo pulmón, y con las que experimentaron una montaña rusa de emociones.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

En tanto, algunos otros memes se mofaron de situaciones ajenas al concierto, tales como las largas filas observadas a las afueras del cine, el enojo por el combo conmemorativo de Cinépolis o la alegría de compartir el mismo espacio con otras Armys.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Además de los hashtags referentes al concierto, Army se encargó de volver tendencia el título Louder than bombs, el cual, pertenece a una canción del álbum Map of the Soul 7 del 2020.

Y es que, si bien dicha pieza figura como un b-side, es decir, una canción secundaria, también fue clasificada como la que las fans más anhelan ver en vivo: un hecho ante el cual los mismos integrantes de BTS se mostraron sorprendidos durante el episodio 144 del BTS Run en 2021.

Sin embargo, aún cuando el líder de la agrupación, Kim Namjoon - conocido como RM - planteó la posibilidad de llevar a cabo este deseo en algún concierto, Army aún sigue en espera de dicho perfomance, ya que el Permission to Dance On Stage tampoco lo incluyó en el itinerario.

“¿Y para cuándo chucha van a cantar ‘Louder than bombs’?”, “No lo presentaron porque me quedé dormida, los BTS pensando en mi”, “Te seguiré esperando toda la vida”, “Empiezo a creer que ‘Louder than bombs’ es un experimento social”, fueron algunas de las diversas reacciones que se expresaron tras la proyección, por su puesto, acompañadas de memes.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

