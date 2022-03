Los mejores memes de Robert Pattinson como Batman

La interpretación del actor inglés ha sido aplaudida en redes sociales (Foto: Twitter/@EdgarAg06443303/@frimdellbutnice/@Ifchuchin/@FilibertoJunuel)

La noche del pasado 2 de marzo llegó a todos los cines The Batman, película dirigida por Matt Reeves. Ante tal furor, días antes, Warner Bros aprovechó la oportunidad para invitar a críticos, fanáticos y personas cercanas al universo de DC Cómics a que vieran primero que nadie la nueva era de este mítico superhéroe.

Pese a las dudas que se tenían por la interpretación de Robert Pattinson, éstas se han diluido poco a poco, puesto que quienes ya tuvieron la fortuna de ver la cinta han aplaudido el trabajo del histrión inglés, tanto así que lo han llegado a considerar uno de los mejores Bruce Wayne de la historia.

Y es que las críticas hacía Pattinson fueron muy duras desde que se anunció el reparto que daría vida a la historia, pues el pasado del actor con Crepúsculo, al parecer sigue siendo una piedra muy difícil de cargar; no obstante, conforme los fanáticos van adentrándose en la carrera y el más reciente trabajo del londinense parece que eso va quedando atrás.

El trabajo de Robert Pattinson ha dejado buenas sensaciones entre el público (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Ante todas las críticas, el actor habló con EFE y aseguró que su Batman es diferente a los que se han visto en la pantalla grande, debido a que se trata de un joven inseguro y que constantemente está buscando encontrarse a sí mismo.

“Mi Batman escucha ‘black metal’ noruego y música tecno todo el rato, creo que eso refleja muy bien su estado mental”

Asimismo, Pattinson confesó que nunca le interesó interpretar héroes, hasta que se anunció la renuncia de Ben Affleck al personaje, motivo que lo orilló a sentir “un poco de suspicacia” frente a la idea de encarar de nuevo “una gran producción de un gran estudio”.

“Estaba genuinamente interesado en el personaje de Batman y de Bruce Wayne”, confesó en las diferentes entrevistas que otorgó durante la presentación de la cinta a medios.

"The Batman" se estrenó en México la noche del 2 de marzo (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Ante todo ese panorama, los fanáticos no duraron en mostrar su impresión ante el resultado de la cinta, especialmente con memes, tanto así que el nombre del actor se volvió tendencia en las redes sociales y los principales buscadores de internet.

Para muchos fans de DC Cómics, la interpretación de Robert Pattinson logró que la nueva cinta se convierta en una de sus favoritas:

(Foto: Twitter/@EdgarAg06443303)

Tanto así que muchos ya confesaron que comenzarán a adoptar la personalidad de Bruce Wayne como propia, debido a que les pareció interesante la forma en que enfrentó los problemas de la trama:

(Foto: Twitter/@edgar_ga)

Y es que la película ya ha sido catalogada por los fans como la mejor cinta de superhéroes en muchos años, así como uno de los mejores Batman desde la cinta del 2005:

(Foto: Twitter/@FilibertoJunuel)

(Foto: Twitter/@mahehcruz)

(Foto: Twitter/@guerojalisco)

Sin embargo, más allá de popular personaje, muchos internautas aplaudieron a Robert Pattinson por el nivel actoral que presentó en la cinta, pese a que diferentes personas mostraron sus reservas cuando se anunció el cast de la película:

(Foto: Twitter/@luisaddam)

(Foto: Twitter/@Cantandoser)

(Foto: Twitter/@frimdellbutnice)

Ante lo anterior, tras ver la cinta, muchos comenzaron a pedir disculpas a Pattinson por haber dudado de él; mientras que los más fans exigieron que se le pidieran al histrión londinense:

(Foto: Twitter/@ihatebesi)

(Foto: Twitter/@KuikLuigi)

(Foto: Twitter/@Ifchuchin)

Otros tantos, ya unieron el apellido del actor con la película, por lo que ha nacido un nuevo fandom para Ciudad Gótica: Battinson:

(Foto: Twitter/@JahzeelBalcazar)

No obstante, parece ser que el pasado no deja en paz al inglés, pues muchos recordaron su paso por las cintas de Crepúsculo, debido a que The Batman es otra historia de vampiros:

(Foto: Twitter/@Tuitarrista)

(Foto: Twitter/@johaocontrerasm)

Mientras tanto, muchos comenzaron a ver similitudes de escenas de la nueva historia con algunas caricaturas icónicas de inicios de los 2000:

(Foto: Twitter/@nasseriian)

Finalmente, los fans de toda la vida de Pattinson se mostraron orgullosos de que, por fin, sea reconocido su talento en el mundo del cine:

(Foto: Twitter/@camiesminombre)

