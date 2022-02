La región sur-sureste de México tiene un gran potencial pero necesita mayor impulso: Embajador de EEUU en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la región sur-sureste de México tiene un gran potencial pero necesita más apoyo. (Foto: EFE/ Carlos Ramírez/ Archivo)

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la región sur-sureste de México tiene un gran potencial de crecimiento, pero requiere de un mayor desarrollo económico y social.

Durante la inauguración del Tercer Encuentro de Gobernadores del Sur-Sureste de México realizado este miércoles en Cancún, Quintana Roo; el diplomático reconoció que tanto el Gobierno de Estados Unidos como el del Gobierno mexicano tienen la mirada puesta en esta región.

“La mirada al sur-sureste comienza en el corazón de los dos presidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el presidente (Joe) Biden. El presidente Biden conoce esta región desde hace mucho tiempo (tras) una docena de viajes a Guatemala y también aquí, en diferentes regiones de México”, señaló Salazar.

Durante la inauguración del Tercer Encuentro de Gobernadores del Sur-Sureste de México realizado este miércoles en Cancún, Quintana Roo; Ken Salazar reconoció que tanto el Gobierno de Estados Unidos como el mexicano tienen la mirada puesta en esta región. (Foto: Embajada y consulados de Estados Unidos en México)

En la inauguración del encuentro, el embajador de Estados Unidos y representantes de 5 estados de la región sur-sureste firmaron la Carta de Intención con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) junto con la ONG The Nature Conservancy (TNC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el afán de comprometerse a conservar la selva maya; el cual inicia con un fondo de 30 millones de dólares y con posibilidades de subir a 90 millones.

Ken Salazar señaló que varias zonas de la región tienen potencial para atraer mayores inversiones y desarrollo. Es el caso de Cancún, que ha sabido aprovechar la oportunidad para convertirse en uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Habló también del trabajo coordinado que se realiza entre los tres estados de la península de Yucatán para posicionar turísticamente la región, sin importar que provengan de partidos políticos diferentes.

Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destacó la importancia de mantener las mesas de trabajo entre la Embajada de Estados Unidos y los gobernadores de la región.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destacó la importancia de mantener las mesas de trabajo entre la Embajada de Estados Unidos y los gobernadores de la región. (Foto: EFE/Alex Cruz/Archivo)

“Somos una región de grandes oportunidades, que crece en inversión ante los grandes rezagos que históricamente se tenían en la zona”, apuntó el mandatario estatal.

En el evento se abordaron temas como la conservación del medio ambiente y proyectos de infraestructura, como el corredor del Istmo de Tehuantepec, que por su estratégica ubicación detonará el intercambio comercial entre Estados Unidos y México.

Al encuentro asistieron representantes de 5 estados. Entre ellos los gobernadores Mauricio Vila, de Yucatán; Layda Sansores, de Campeche, Carlos Manuel Merino Campos, de Tabasco, y Carlos Joaquín González, de Quintana Roo.

En la inauguración del evento apenas se hizo referencia al tema de la seguridad en el Caribe mexicano, un asunto que preocupa a las autoridades tras varios ataques perpetrados por el crimen organizado en el que se han visto involucrados ciudadanos y turistas.

Los acuerdos

Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo

Los gobernadores de la región y la embajada de Estados Unidos en el país establecieron cinco acuerdos para garantizar el crecimiento económico de la región, los cuales están relacionados con la conservación ambiental, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el fortalecimiento de las relaciones con Centroamérica, la digitalización de la región y la diversificación turística.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron al término del encuentro, Ken Salazar habló de la importancia de firmar este acuerdo con The Nature Conservancy, una de las organizaciones de conservación ambiental más importantes del mundo.

“La selva maya es el segundo bosque tropical más grande de todo América, el valor en la conservación de ecosistemas, la purificación del aire o la conservación del agua son fundamentales”, sostuvo.

“La atención que ustedes le han dado (a la selva) va a ser muy importante para el futuro”, señaló el embajador estadounidense al considerar a la selva maya como uno de los grandes pulmones del planeta.

Ken Salazar destacó la importancia de la preservación de la selva maya. ( Foto: EFE/Alonso Cupul/Archivo)

Por otra parte, señaló que el tema de seguridad que afecta la zona del Caribe Mexicano tendrá pronta respuesta y puso como ejemplo el caso de Michoacán, que derivó en una suspensión para la exportación del aguacate mexicano a Estados Unidos

“Nos llega algo que es un problema difícil, pero siempre trabajando con los gobernadores y el gobierno federal lo vamos a resolver, yo creo que Cancún es un lugar seguro. Yo creo que está tan seguro que voy a traer a mi familia aquí pronto porque no los he visto mucho, entonces quiero venir unos días porque me siento seguro y si no tuviera yo posición de oficial como el embajador, yo quisiera estar en Cancún aquí con mi familia, porque es un lugar divino, un lugar seguro”, afirmó.

Aunque aún no se define la fecha, se dio a conocer que el próximo Encuentro de Gobernadores del Sureste y la Embajada de los EE.UU. se realizará en la Ciudad de México.

Con información de EFE

