Juez negó levantar suspensión a magistrado ligado al CJNG

Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez (Foto: treasury.gov)

Isidro Avelar Gutiérrez no podrá regresar a sus labores como juez en el estado de Jalisco tras el fallo de un Juzgado de Distrito en el Estado de México, el cual negó revocar la suspensión temporal al jurista otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El juez es investigado por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues las autoridades mexicanas detectaron fuertes depósitos a sus cuentas bancarias tras haber liberado a Rubén Oseguera Gonzáles, el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder de la organización criminal.

El juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz Marmolejo fue el responsable de no poner fin a la suspensión de la licencia de Avelar Gutiérrez, pero previamente ya le había otorgado un recurso legal para salir de prisión.

El juez alegó que tomó en cuenta las recomendaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, quienes señalaron los probables nexos de Avelar Gutiérrez con el CJNG:

“No debe pasarse por alto que el propio quejoso ha manifestado que, no obstante la medida cautelar decretada por el juez responsable, además su encargo fue suspendido con motivo de un procedimiento administrativo disciplinario, lo que adicionado a lo ya expuesto, denota que no resulta procedente la concesión de la medida cautelar, pues incluso podría generar consecuencias respecto de un procedimiento que no constituye lo reclamado en el presente incidente, o bien, no surtir ningún efecto con motivo de éste, lo que justifica proveer en el sentido apuntado”, señaló.

Isidro Avelar recibió la medida cautelar de prisión domiciliaria el pasado 20 de enero, la cual dictó que podía abandonar la prisión en la cual se encontraba recluido para enfrentar el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito.

El acusado es señalado por la Fiscalía General de la República por haber recibido más de 12 millones de pesos en 2011 para favorecer a un integrante de los Zetas y a tres del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de ellos fue el Menchito, quien salió en libertad en 2016.

Las autoridades federales le pidieron al magistrado acreditar el origen de la fuerte cantidad de dinero que recibió en menos de 5 años, lo cual hasta el momento no ha podido realizar, pero su caso no ha sido llevado a juicio debido a los atrasos en procesos derivados a la contingencia sanitaria provocada por el virus de Covid-19.

El caso del ex magistrado está vinculado con las acusaciones en contra de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, quien también es señalado por el Departamento del Tesoro de EEUU por tener vínculos con el CJNG, pues se le acusa de haber recibido sobornos por parte de la organización Los Cunis, el brazo financiero del cártel.

“Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas”, declaró en una conferencia de prensa Sigal Mandelker, subsecretaria de terrorismo e inteligencia financiera en Estados Unidos.

Isidro Avelar Gutiérrez fue detenido el 22 de noviembre de 2019 en Guadalajara, Jalisco por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lo presentaron ante un juez federal en el penal de Almoloya de Juárez.

El tribunal dictó prisión preventiva en contra del ex magistrado en junio de este mismo año después de una petición por parte de la FGR, pues el delito por el cual es acusado no amerita esta medida.

