Denise Dresser respondió a Sheinbaum por señalamientos contra el INE: “Debería renunciar”

La escritora le recordó a Sheinbaum la polémica con la ivermectina y la Línea 12 del Metro (Foto: Gobierno CDMX/Cuartoscuro)

La académica Denise Dresser le respondió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que cuestionara al Instituto Nacional Electoral (INE) por obligarla a borrar el posicionamiento de los gobernadores de la Cuarta Transformación (4T) en favor del presidente.

Por medio de su cuenta de Twitter, la también escritora compartió el mensaje emitido por la política, el cual resaltó que el órgano electoral podía “ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones”.

Ante estas palabras, Dresser le pidió renunciar a estos ideales, los cuales la orillaron a tomar decisiones como el uso de ivermectina para tratar la COVID-19, hecho que fue duramente criticado durante las semanas anteriores.

“Ojalá renunciara a la convicción de que hizo lo correcto al distribuir invermectina, una droga no autorizada para COVID-19, a miles de personas sin su consentimiento. A esa convicción de experimentar con la salud y violar normas éticas internacionales, sí debería renunciar”, escribió la profesora del ITAM.

Además, también le pidió eliminar “la convicción de negociar impunidad en el caso de la Línea 12 tampoco se nos olvida”.

(Foto: Twitter)

Éste no fue el único comentario que realizó acerca de algún funcionario de la 4T, pues también aprovechó para criticar a Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana.

Mencionó que durante su presentación de este miércoles 16 de febrero afirmó que a lo largo de este gobierno toda la información se transparentado. “Dado que ella nunca miente, ojalá explicara por qué hay tanta información ‘reservada’/ocultada que sí es de interés público y debe transparentar”, redactó Dresser.

Este mensaje estuvo acompañado por dos imágenes que muestran diferentes notas periodísticas referentes a la información que ha sido ocultada por la actual administración, como la referente a Santa Lucía, Pemex, el caso de Salvador Cienfuegos y otras dependencias y funcionarios.

Claudia Sheinbaum vs INE

El polémico tuit de la jefa de gobierno llegó después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar de diversas plataformas digitales un comunicado promovido por diversos jefes y jefas de ejecutivos locales que promueven la Revocación de Mandato, pues fueron calificados como propaganda en periodo prohibido.

“En apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso”, aseveró el Instituto Electoral.

Ciro Murayama le aseguró a la funcionaria que no la obligó a borrar el posicionamiento (Foto: EFE/Instituto Nacional Electoral)

Cuando supo de esta decisión, Sheinbaum arremetió contra el organismo, pero de inmediato fue cuestionada por usuarios de redes, funcionarios y personalidades de la oposición, quienes le recordaron sus convicciones.

Tal fue el caso del influencer Chumel Torres. Como ya es costumbre, compartió su opinión respecto a las coyunturas del país y en este caso no le pide que renuncie a sus convicciones, como lo hizo Denise Dresser, sino que sólo respete la veda electoral.

No obstante, añadió en el mensaje, si la convicción de Sheinbaum Pardo es violar la ley, entonces es acertado que se queje. “Le están pidiendo que respete la ley, licenciada. No que renuncie a ninguna convicción. Ahora que si su convicción es no respetar la ley, está usted en lo cierto”, escribió Torres.

Ciro Murayama también se hizo presente y señaló que el órgano autónomo nunca le ordenó renunciar a sus convicciones políticas, sino “respetar la constitución”.

“Apreciada Jefa de Gobierno: Se le ordenó desde el @INEMexico respetar la Constitución, no renunciar a sus convicciones. Claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la Constitución”, respondió Murayama Rendón.

