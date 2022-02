AMLO reprochó al INAI tras ultimátum sobre sueldo de Loret de Mola: “Ya lo presentía”

Archivo/ INAI

El 14 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para solicitar hacer públicas las percepciones, bienes y el origen de la riqueza que posee el conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, ante ello, el pasado 16 de este mes, el instituto aseguró que no posee las facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada.

Por ello durante la conferencia emitida desde Baja California este 17 de febrero, el presidente aseguró “no estar sorprendido” por la respuesta de la institución y que sí el periodista se lo permitía, haría pública la información para demostrar que “no infla las cifras” :

“Lo cierto es que, yo ya presentía que iba a responder de esa manera por su actitud desde que se fundo ese instituto, no permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría, la mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesga mucho, los que andan en la calle, los que andan buscando la nota” aseguró.

Acusó que la institución “no quiere” dar a conocer los datos y agregó “Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola, ya lo que he aclarado, es que él puso, y a sí fue su frase de defensa, o en eso se sustentó, que ´era una exageración´, si él quiere y me lo autoriza, doy a conocer la información, nada más para probarle que no es una exageración”. El presidente Andrés Manuel aseguró que tiene todas las facturas y comprobantes que “prueban” los supuestos ingresos de Loret de Mola. “Me gustaría que diera a conocer por voluntad propia sus bienes, cuántas casas tiene, cuantos departamentos cuántos en México, cuántos en el extranjero” comentó.

Información en desarrollo...