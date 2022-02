Reforma electoral reducirá gastos excesivos del INE: AMLO

Conferencia matutina del miércoles 16 de febrero. Foto: Youtube @Andrés Manuel López Obrador

En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio respaldo al proyecto que se tiene para avalar una reforma electoral y aseguró que la propuesta busca trasparentar los procesos democráticos en el país, además de evitar que elecciones tengan costos desmedidos. El proyecto ha sido una de las prioridades del mandatario y su partido político desde 2021.

“La propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual INE, que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen como limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede. Como hemos padecido”, dijo, y aprovechó para atizar un nuevo golpe al Instituto: “A pesar del dinero que maneja, actúan por consigna y no son auténticos jueces”.

La propuesta ya fue avalada por la comisión encargada en la Cámara de Diputados con 26 votos a favor, por 11 en contra. Los legisladores de Morena, PRI, PT y PVEM fueron la mayoría que aprobó, mientras que los de PAN, MC y PRD jugaron el papel de opositores. Es entonces que la reforma será discutida por el pleno para su aprobación o bien, su rechazo.

La reforma político-electoral será discutida por el pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación. (Foto: Twitter/Mx_Diputados)

El proyecto ha representado un choque directo entre López Obrador y el Instituto que encabeza Lorenzo Córdova como presidente. Los principales argumentos por los que no se está de acuerdo giran en torno a la pérdida de autonomía y censura que acusan los consejeros, así como quienes la rechazan.

Ambas personalidades han protagonizado cruces de declaraciones con críticas al desempeño de uno hacia el otro. El pasado cinco de febrero, durante el evento de conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana, los funcionarios coincidieron en un hecho que estuvo marcado por la falta de interacción entre ellos.

Una vez finalizada la ceremonia, Córdova aprovechó para sostener que los cambios deben regirse por una intención hacia mejorar lo que ya se tiene y, en relación específica a la reforma política electoral, para favorecer el fortalecimiento democrático del sistema.

“Si es una reforma para perder todo lo que se ha avanzado en términos de equidad de la contienda, respeto a los derechos políticos de las y los ciudadanos, autonomía e independencia de las autoridades electorales, pues no vale la pena”, comentó.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. (Foto: Twitter/INEMexico)

Con crítica a The Economist

El titular del Ejecutivo también tuvo palabras para comentar con tono sarcástico lo publicado en el semanario inglés en donde menciona una baja en los índices de democracia en México. López Obrador llamó a The Economist como un medio “supuestamente serio” al asegurar que lo tacharon de culpable.

“Salió una revista a decir que en México no hay democracia. O sea que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora. Cuando nos robaron la presidencia había más democracia. Pero no dice que hay un Instituto Electoral supuestamente independiente, no, la culpa es del presidente. Yo no tengo qué ver. Nunca, más que dos veces, he visto al presidente (del INE)”, dijo.

