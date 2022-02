Claudia Sheinbaum defendió la Reforma Eléctrica de AMLO por uso de energías sucias: “Es falso”

DIALOGA CLAUDIA SHEINBAUM CON ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MÉXICO (Foto: Prensa Gobierno Ciudad de México)

Claudia Sheinbaum asistió este sábado 12 de diciembre al Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), donde se desarrolló el evento de “La Ingeniería Civil es: Colaboración con nosotras y la ingeniería”.

Entre los temas más relevantes que tocó, la Jefa de Gobierno aseguró que la CDMX ha adoptado un modelo de política de desarrollo sostenible basado en tres ejes: desarrollo económico, desarrollo social y beneficio ambiental.

“Porque no puede haber desarrollo económico que no considere los impactos ambientales. No puede haber bienestar social, que no considere un modelo de desarrollo económico y que no considere un modelo de bienestar. Es decir, las tres aristas: bienestar, desarrollo económico, impacto ambiental son parte de lo mismo. Por eso a mí me gusta representarlo en un triángulo, donde cada punta del triángulo, cada arista representa cada uno de estos puntos”, afirmó.

La mandataria capitalina expuso que, para atender estos temas, el Gobierno capitalino ha invertido en el transporte público a través de la implementación de la electromovilidad mediante de tres acciones: la adquisición de 500 nuevos trolebuses con Emisiones Cero, la construcción del Trolebús Elevado en Iztapalapa, y la incorporación de las Líneas 1 y 2 de Cablebús.

“¿Qué características tienen esos teleféricos? Pues que van justamente a las zonas más pobres de la ciudad, las más pobres; y transportan a los más pobres de la ciudad al Metro de la Ciudad de México”

Posteriormente comentó que para los pobres este es “el mejor transporte, el mejor para los que menos tienen”. La razón se debe a que es un contenido de desarrollo sustentable; desarrollo económico para la zona, porque el teleférico va a llevar desarrollo económico a la zona, se atiende el bienestar de los que menos tienen y se pone la mejor tecnología”, explicó.

La Jefa de Gobierno compartió que otra política que se desarrolla en la Ciudad de México es la Universidad Rosario Castellanos, la cual acoge a 30 mil jóvenes que estudian en tres diferentes modalidades: presencial, en línea e híbrida, que ofrece tres ingenierías y lo cual la colocan como una nueva oferta educativa en la capital para los estudiantes que no encuentran espacios.

“¿Qué quiere decir abrir una nueva universidad? Pues es una política de desarrollo sustentable. ¿Por qué? porque abrimos derechos, generamos bienestar, damos oportunidad a los jóvenes, creamos una buena escuela donde salgan con la mejor calidad y al mismo tiempo generamos desarrollo económico y estamos seguros que esos profesionistas van a tener la ética y van a tener la preparación para que, no que desarrollen, tengan el tema ambiental en sus mentes”, abundó.

Reforma Eléctrica de AMLO

Sobre la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno afirmó que es falso que se quieran traer al país energías sucias, pues toca justamente todos los temas del desarrollo sostenible: energía renovable, bienestar social y un modelo de desarrollo que permite soberanía de largo plazo al país, además una empresa eléctrica que sea suficientemente fuerte para permitir el desarrollo nacional.

Finalmente, la mandataria local pidió a los estudiantes tener en cuenta en cualquier discusión, no solo los asuntos técnicos, los tres ejes del desarrollo sostenible, ya que no se puede pensar en un México del futuro si no se erradica la pobreza, se disminuyen las desigualdades, se mejoran las condiciones ambientales y se promueve un desarrollo económico incluyente.

“Si ustedes se desarrollan como profesionistas, con una ética en donde no solamente el ganar más recursos económicos para ustedes, para sus empresas –que es legítimo, yo no digo que no–, pero que no tome en cuenta la otra parte, de hacerlo siempre con ética y de siempre pensar cómo están contribuyendo al desarrollo nacional, si se les olvida esa parte, pienso yo, desde mi muy particular punto de vista, que se pierde una parte fundamental como seres humanos”, sentenció.

