CJNG y el Cártel del Golfo pelean por territorio en Zacatecas: David Monreal

(Foto: Reuters)

David Monreal, gobernador de Zacatecas, aseguró que la ola violencia de la cual es víctima el estado que gobierna es causada por la disputa de territorio de diversas organizaciones criminales, entre las que se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

Asimismo, aseguró que estos grupos delictivos tienen la intención de sembrar temor en la población del estado, con lo cual planean obtener el control del territorio estratégico para el tráfico de drogas del pacífico y occidente al norte del país.

En una entrevista con Azucena Uresti, el mandatario aseguró que la violencia que se ha desatado los últimos diez años es consecuencia de la guerra entre cárteles:

“En este momento es una disputa de poder y territorios entre los cárteles por el control de ruta, de droga y trasiego. Lo que han arrojado las investigaciones hablan del Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con las declaraciones de Monreal estos grupos “lo que quieren es generar miedo para poder tener control”, pues “el mensaje del crimen organizado no es solo para el gobierno estatal, es para el gobierno federal”, dijo Monreal.

El gobernador asegura que la incidencia de los delitos de alto impacto en la entidad ha ido a la baja gracias a la implementación del Plan Zacatecas II, planeado y ejecutado por autoridades estatales con el apoyo del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

(Foto: Reuters)

“Hay toda una intencionalidad, toda una estrategia, sabemos que quisieran resultados a la brevedad, lo que planteamos y pedimos en el plan de Zacatecas II... nueve municipios quedaron sin policías, por ello pedimos el respaldo del gobierno”, manifestó.

Asimismo, destacó que la situación de inseguridad en el estado es producto de la falta de atención al problema y la escalada en el poder de los cárteles en la zona:

“Yo no entré a algo que desconocía, el comportamiento del crimen y la inseguridad no es algo nuevo, no es producto del arribo de un gobierno, tiene la última década en crecimiento. No es un asunto privativo del estado”, dijo Monreal.

El pasado 5 de febrero, el gobernador reconoció que, a pesar de que la implementación del Plan Zacatecas II ha traído resultados positivos, también ha resultado en un aumento en los índices de violencia en la entidad.

“En conjunto con el ejecutivo federal, diseñamos el Plan Zacatecas II, el que ha dado resultado en la disminución del delito, pero también, ha generado una escalada en la violencia a causa de enfrentamiento entre grupos del crimen organizado”, expresó el mandatario.

(Foto: Reuters)

Las declaraciones de Monreal se dieron en el marco del hallazgo de de 16 cuerpos sin vida en dos hechos distintos durante un sólo fin de semana, pues en Fresnillo fueron arrojados diez cuerpos desde una camioneta en movimiento, mientras que en la comunidad de Pánfilo Natera se encontraron a seis jóvenes asesinados, quienes habían sido secuestrados días antes.

El operativo de seguridad fue implementado el pasado 25 de noviembre del 2021, fecha en la cual AMLO acudió a la capital del estado para presentar las propuestas que diversos miembros de su gabinete diseñaron, las cuales recaen en distintas ramas, pues además de implementarse operativos de seguridad, también se realizarán trabajos de atención a la educación, salud y desigualdad.

SEGUIR LEYENDO: