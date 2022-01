Diputado de Morena obligo a legisladora con COVID-19 asistir a sesión

(Foto: Congreso de Tamaulipas)

Armando Zertuche Zuani, legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados de Tamaulipas fue acusado de obligar a su compañera de bancada, Leticia Vargas, a asistir a una sesión a pesar de haber dado positivo a COVID-19.

De acuerdo con el relato de Adrián Oseguera, alcalde de Ciudad Madero, la salud de Vargas se complicó, al grado de ser hospitalizada, después de verse forzada a acudir a la capital del estado, aunque ya había notificado sobre su contagio.

“Armando Zertuche obligó a ir a la diputada Leticia Vargas, llena de Covid, la obligó a ir al congreso porque pensaban que yo no la dejaba ir, porque tienen unas leyes que aprobar”, destacó Oseguera.

Posteriormente, urgió al congreso no politizar con el tema y no culparlo de esta decisión, pues él no tuvo nada que ver con la decisión de Zertuche, a quien responsabilizó de exponer a la diputada y a sus compañeros de partido.

“Ella se reportó enferma de Covid, mandó la prueba y no le creyeron, pensó que me iban a culpar a mi si no iba ella, porque había reformas importantes que aprobar, ya me agarraron que si no va algún diputado de la zona sur, es responsabilidad del alcalde”, añadió.

La secretaria de Salud de Tamaulipas reprobó el accionar del presidente de la Jucopo (Foto: Twitter)

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, compartió el mensaje del alcalde de Ciudad Victoria y lamentó el actuar del líder morenista en la entidad.

“Lamentables las acciones del Diputado Armando Zertuche, al obligar a presentarse a la Dip. Leticia Vargas, pone en riesgo no sólo la vida de ella, sino de todos los diputados y trabajadores del Congreso. Primero la salud!! @fgcabezadevaca @Gerardo_PenaF @IGCabezadeVaca”, sentenció la funcionaria.

Zertuche, acusado de violencia de género

El pasado 20 de enero, el presidente de la Jucopo también fue acusado penalmente por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Imelda Sanmiguel Sánchez, por violencia política de género tras un enfrentamiento que tuvieron ambos en el congreso.

De acuerdo con las declaraciones de Sanmiguel Sánchez, así como un video que se viralizó en redes sociales, Zertuche Zuani la encaró después de que solicitara un receso de la sesión. Se acercó a ella para amenazarla con sustituirla como presidenta de la Mesa Directiva del Pleno.

Imelda Sanmiguel Sánchez denunció a Zertuche por violencia política de género (Foto: Twitter/@AlxPaz)

Asimismo, en un metraje que grabó a las afueras de la Fiscalía de Tamaulipas, hizo un enérgico llamado a las mujeres para no dejarse de los abusos y violencias que viven en sus centros laborales, sin importar quién sea el responsable.

Por su parte, Armando Zertuche emitió un comunicado con el cual resaltó que siempre se ha conducido con “respecto y valores morales” ante la ley y las personas, por lo que, dijo, no aceptará ser señalado “por actos que no cometí”.

“Es lamentable que al calor del proceso electoral quieran distorsionar y manipular la opinión pública con mentiras y calumnias”, ahondó. Posteriormente, aseguró que nunca se refirió a la diputada panista con “ningún adjetivo calificativo”, sólo se expresó lo que la ley les permite realizar.

Reiteró su respaldo a la lucha de las mujeres, pero reprobó que Imelda Sanmiguel haya tomado una “actitud parcial y autoritaria”, con la que excedió las facultades que tiene. Algunos ejemplos fueron suspender unilateralmente las sesiones, hasta por 70 minutos, y coartar la libertad de expresión.

Finalmente, detalló que debido a esta postura, utilizó los mecanismos legales para proponer ante el pleno un “extrañamiento”, mismo que fue aprobado para continuar con el debido proceso.

