SRE prometió que México contará con un pasaporte para personas no binarias

Marcelo Ebrard dijo que se trata de algo más que un solo trámite (Foto: Twitter/@m_ebrard)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que un nuevo paso a dar en cuanto a Derechos Humanos se la instauración de un pasaporte no binario.

En el marco de la entrega de las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en el extranjero, Ebrard resaltó la importancia de la existencia del pasaporte para personas no binarias entre la ciudadania mexicana pues argumentó que “no sólo se trata de un trámite más”.

“No es un papel, es algo que te cambia la vida, que quiere decir que se te reconoce tu libertad, tu dignidad (...) estas acciones que podamos tomar en nuestro campo de responsabilidad para que las personas sean libres, tengan dignidad y no las persigan y no haya sufrimiento, ahí vamos a estar”, afirmó.

El canciller mexicano entregó actas de nacimientos a personas trans (Foto: Twitter/@SRE_mx)

Asimismo, se informó que con esta nueva situación las 80 embajadas y los 67 consulados mexicanos en el mundo estarán habilitados para expedir actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género, sin la necesidad de un litigio, de una prueba y de manera confidencial. Por otra parte, canciller mexicano reconoció a la comunidad LGBT+ por sus reacciones ante cualquier tipo de discriminaciones..

“Ustedes son parte de un movimiento mucho más amplio, o sea es un acto de justicia para esta comunidad, pero tiene un impacto expansivo y por eso las reacciones de odio, en realidad son reacciones esencialmente muy conservadoras inspiradas en el temor, en la inseguridad, por eso la agresión, la agresividad”, indicó.

Por ello, al pasaporte se le podría agregar en la parte donde se señala el sexo una “X”, aparte de las existentes F de femenino y M de masculino de la misma manera en que hizo Argentina, el primer país en expedir un documento de este tipo no binario en América Latina.

Marcelo Ebrard enalteció a la comunidad LGBT+(Foto: Twitter/@SRE_mx)

Estados Unidos es otro de los países que junto a Australia, Nueva Zelanda, Nepal, India, la República Islámica de Pakistán, Bangladesh y Canadá también expiden documentos con identificación de género no binaria.

El término no binario designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos tanto masculinos y femeninos y, por ende, no se encuentra a sí misma con un término absoluto o dicotómico como: hombre o mujer. Tampoco tienen por qué definirse como homosexual, bisexual o heterosexual, lo cual corresponde a la orientación sexual.

Según la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH por sus siglas en inglés), la no conformidad de género (o inconformidad de género) se refiere a que la identidad, el rol o la expresión de género de una persona difiere de las normas culturales prescritas para un sexo en particular. Por otro lado, la disforia de género se refiere a la incomodidad o angustia causada por la no alineación entre la identidad de género de una persona y el sexo asignado al nacer. Esto incluye al rol de género asociado y las características sexuales primarias y secundarias.

En México la comunidad trans es las que más emite denuncias, según Conapred (Foto: Conapred)

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) publicó el 25 de junio del 2021 un exhorto para eliminar la discriminación, violencia y crímenes de odio contra la comunidad LGBT+.

“Las personas transgénero son el principal grupo vulnerado en las denuncias presentadas en ese periodo ante el Copred […] Recordemos que México ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor número de transfeminicidios, de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Asesinatos Trans”

