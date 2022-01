Edomex: estos son los vehículos que tendrán subsidio en el pago de tenencia

La disposición fue publicada en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Edomex el pasado 30 de diciembre del 2021 (Foto: Cuartoscuro)

Como cada inicio de año, el gobierno del Estado de México (Edomex) otorga el subsidio del 100% sobre el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos del Ejercicio Fiscal. De esta forma, durante el 2022 algunos automovilistas o conductores podrán ser beneficiarios de este subsidio durante los primeros tres meses del año, tal y como se estipuló en Periódico OficiaL, Gaceta del Gobierno de la entidad federativa.

El subsidio a la tenencia aplicará a las personas físicas residentes en el Edomex que sean propietarias de vehículos automotores inscritos en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor total no exceda de 400 mil pesos, así como de motocicletas con un valor total que no exceda de 115,000 pesos. Esto siempre y cuando estén al corriente con sus pagos y cubran el refrendo de este año, cuyo monto asciende a los 742 pesos mexicanos.

Esto también aplicará para personas jurídicas colectivas con fines no lucrativos con domicilio en el Edomex, propietarias de vehículos automotores cuyo valor total no exceda de 400 mil pesos así como de motocicletas cuyo valor total no exceda los 115 mil pesos.

En el Edomex habrá subsidio de 100% en el pago de tenencia durante los primeros tres meses del año (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Los requisitos para acceder al subsidio del 100% son los siguientes:

1. Ser residentes de Edomex

2. Estar al corriente con los pagos y obligaciones fiscales por concepto de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos o, en su defecto, pagar los adeudos del vehículo

3. Realizar la gestión del subsidio durante los primeros tres meses del año (enero a marzo)

4. Inscribir a los vehículos nuevos o usados adquiridos mediante importación definitiva en el Registro Estatal de Vehículos; esto también aplicará para motos, motonetas, trimotos y cuadrimotos.

En contraparte, el subsidio no aplicará para quienes realicen el pago del refrendo después de marzo y que exista alguna irregularidades o falsedad en la documentación o datos propocionados. Tampoco aplicará para los vehículos con placas de otras entidades federativas o que hayan sido expedidas en el 2016, para los contribuyentes con adeudos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos ni para quienes tengan beneficios fiscales de condonación de adeudos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Estos serán los montos de pago por Tenencia Vehicular en el Edomex, los cuales comenzaron a aplicarse a partir del pasado 1 de enero del 2022 conforme al número de cilindros de cada vehículo. Cabe destacar que la verificación vehicular se paga en Unidades de Medida y Actualización (UMA) en el Edomex y actualmente su costo es de 88.9 pesos.

En el Código Fiscal 2022 de la CDMX se estipularon las nuevas tarifas del impuesto de tenenca (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, el impuesto de la tenencia se cobrará a partir del costo total, modelo, número de cilindros o especificaciones de cada unidad; estas serán las tarifas:

- Autos con cuatro cilindros: 410 pesos.

- De cinco a seis cilindros: 1,226 pesos.

- A partir de ocho cilindros: 1,529 pesos.

- Vehículos importados modelo posterior a 1964: 2,786 pesos.

- Motocicletas: 511 pesos.

- Vehículos para el transporte público de pasajeros: 1,273 pesos.

- Vehículos de carga con placas de carga o de servicio particular: 248 pesos por cada tonelada o fracción de capacidad de carga o de arrastre.

Para realizar el pago de la tenencia, en caso de no haber obtenido el subsidio, los conductores deberán acceder al siguiente enlace: https://tenencia.edomex.gob.mx/TenenciaIndividual/tenencia/A06E1A88B8A6ED4B#/ y seguir los siguientes pasos.

1. Introducir las placas del automóvil

2. Visualizar el monto a pagar y elegir si el pago será presencial o electrónico

3. Descargar e imprimir el formato de pago

4. Descargar el certificado en la sección de “Consulta de pagos”

