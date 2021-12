AMLO pidió donar al Teletón: “Es muy importante la labor que llevan a cabo”

(Foto: Captura de pantalla/Tw @teletonmexico)

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población mexicana para que donara al Teletón 2021.

A través de un video compartido desde la cuenta de Twitter de Teletón México, el mandatario dio unas palabras en las que ahondó sobre la labor que esta fundación hace para las personas con discapacidad.

“Esa institución que se ha venido construyendo con el esfuerzo, con el trabajo y con la solidaridad de todos se consolide, se fortalezca. Es muy importante la labor que lleva a a cabo”, remarcó.

Dijo que uno de los objetivos de Teletón es apoyar con terapias y tratamientos a los niños que presenten alguna discapacidad a través de los centros de rehabilitación que hay en todo el país.

En este sentido, Obrador mencionó que el gobierno federal también cuenta con este tipo de instalaciones por medio del DIF, pero añadió que estos “no son suficientes, se requiere de más atención a niñas y a niños con discapacidad y es muy importante el que se trate a los niños a las niñas”, explicó.

(Foto: Instagram/@teletonmexicooficial)

Añadió que en ocasiones el factor económico suele repercutir en la recuperación de las infancias con discapacidad:

“Hay veces que por falta de recursos económicos, por la pobreza, una niña, un niño con una discapacidad no grave, por no tener terapias, por no tener un tratamiento de recuperación, esa discapacidad leve, menor, se convierte en una discapacidad grave, de por vida”, explicó el presidente.

López Obrador puntualizó que Teletón es la única fundación de la sociedad civil con la que tiene un convenio de colaboración.

“Nosotros estamos atendiendo a más de un millón de niñas y niños con discapacidad, se les da una pensión igual que a los adultos mayores. Pero no basta con el apoyo económico, hace falta tratamiento a la discapacidad y eso no podemos otorgarlo a todos. De ahí que hicimos este convenio con Teletón para que se garanticen terapias a 20 mil niñas y niños pobres”, sentenció.

Respecto a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón México A.C, el mandatario dijo que es una persona bastante cercana a él y en quien confía.

“Es puro corazón, le tengo afecto, le tengo confianza, es sincero, es auténtico, es una garantía el que él sea el director del Teletón”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador pidió apoyar a Teletón (Foto: Presidencia)

Cabe recordar que este 4 de diciembre comenzó la transmisión anual de Teletón, con la que se celebran 25 años. En esta ocasión, como en todas, la institución busca obtener donaciones para realizar varios proyectos a lo largo del 2022, pero de una forma diferente, algo que ha llamado la atención.

Algunos conductores que estuvieron durante la emisión fueron Marco Antonio Regil, Mariano Osorio, Claudia Lizaldi, Yordi Rosado y Galilea Montijo. El programa comenzó como usualmente lo hace año con año, sin embargo, a los pocos minutos comenzaron a surgir algunos cambios.

En la edición de este año Fernando Landeros anunció que no habrá meta fija. “No vamos a poner una meta este año, ustedes decidirán hasta cuánto vamos a lograr. Los niños Teletón cedieron su centro para que se atendieran a los pacientes COVID”, explicó.

Galilea también se unió al primer equipo de conductores del programa y pidió al público mexicano que donaran para poder contribuir con la causa. Agregó que ella siente mucha empatía por todos aquellos niños y niñas que son parte del Teletón porque ella tiene familiares con diferentes capacidades.

“Yo dono por aquellos que lamentablemente fallecieron y tenían algún tipo de discapacidad. Yo dono por mis primas Rosita y Eli que murieron de parálisis cerebral”, dijo.

