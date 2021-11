Plan de Apoyo para Zacatecas de nuestro presidente

Andrés Manuel López Obrador presentó un Plan de Apoyo para Zacatecas para combatir el crecimiento del crimen organizado (Foto: Presidencia de México)

Dentro de sus facultades, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un Plan de Apoyo para Zacatecas para combatir el crecimiento del crimen organizado contra la población civil zacatecana.

Confiamos en que nuestro presidente auxilie a las nuevas autoridades de Zacatecas en acciones concretas en materia de seguridad, bienestar y educación; tal como lo ha hecho en los estados de Michoacán, Colima y Guerrero.

Sin embargo, eso no es suficiente. Sin duda el trabajo conjunto entre los programas de bienestar federal y su efectiva aplicación con las autoridades municipales es el principal motor para combatir el origen de la violencia: la pobreza.

Desafortunadamente, la distribución de los apoyos de los Programas del Bienestar en nuestro estado ha tenido más complicaciones de lo previsto, y con ello no se ha podido garantizar el acceso a estos programas en todo el estado. Todavía hay ganado del año 2019, 2020 y 2021 que no se ha entregado a los productores zacatecanos, pero que ya se les persigue para que lo paguen. Hay becas del bienestar que sólo llegaron durante los procesos electorales de 2020 y 2021, pero no afrontaron los momentos más complejos de la pandemia, ni tampoco están llegando para esta etapa de recuperación económica. Este conjunto de irregularidades que, sin duda, afectan directamente a la población vulnerable de nuestro estado, asimismo provoca que más jóvenes engrosen las filas del crimen organizado.

La distribución de los apoyos de los Programas del Bienestar en el estado ha tenido más complicaciones de lo previsto (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro.com)

La auténtica batalla contra los delincuentes es fortaleciendo nuestras comunidades y municipios. La primera acción debe estar orientada en actualizar el padrón de beneficiarios de nuestro estado y garantizar que sí lleguen los apoyos a quienes más lo necesitan. La segunda acción, no menos importante, pero sí más complicada es garantizar condiciones de seguridad para que los medianos productores regresen a Zacatecas.

Muchos de nuestros productores, han abandonado sus tierras en Zacatecas y llevaron sus inversiones agrícolas a estados como Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y otros estados de la República. Lo poco que han ahorrado los medianos productores, o quienes reciben remesas, prefieren invertirlo en agronegocios de otros estados. Lo cual, genera un enorme daño económico a nuestro estado.

Los demás decidieron migrar a los Estados Unidos por necesidad. Si bien las remesas son de gran ayuda para la economía nacional y en particular para el estado de Zacatecas, es una realidad que se trató de una migración por necesidad y no por gusto.

Necesitamos garantizar la seguridad y regresar la confianza para que los capitales originarios de Zacatecas se queden en Zacatecas, ya que la violencia y la falta de seguridad municipal, son nuestros principales obstáculos.

Para alcanzar la paz en el estado se requiere de una estrategia integral de seguridad, recuperación económica, y particularmente de reconstrucción del tejido social (Foto: Archivo)

El presupuesto de 2022 para nuestro estado contempla un monto de 34 mil millones de pesos para el Ramo 28, 4.8% más que el año pasado. El dinero del Ramo 28 no está etiquetado para un fin específico, sino que tiene como destino estimular la economía de cada estado y atender los asuntos prioritarios. Este es un monto idóneo para ayudar al fortalecimiento del territorio. Pero es indispensable que se ejerza bajo el compromiso de impulsar la recuperación económica desde cada municipio.

Hay esfuerzos de los gobiernos democráticos que son grandes ejemplos para replicarlos en nuestra entidad. Uno de ellos es el presupuesto de participación ciudadana que en la Ciudad de México permite a los vecinos de las unidades territoriales más pequeñas, elegir en qué se gastará hasta el 4% del presupuesto de su alcaldía. Fomentando con ello la integración del tejido social, formando comunidad y además haciendo responsable a la ciudadanía de un trabajo de contraloría social permanente.

Con acuerdos de este tipo, se puede destinar hasta un 4% del presupuesto del Ramo 28 de cada municipio, para fomentar la adquisición de maquinaria, semillas, alimento y capacitación en la generación de unidades productivas del bienestar en cada uno de nuestros municipios. Además, bajo este mismo esquema se puede redirigir el 25% de los apoyos federales como el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) para priorizar con incentivos económicos a los grupos organizados de mujeres en situación vulnerable.

Se requiere de un enorme esfuerzo a nivel municipal, junto con el sostén federal, como del Plan de Apoyo para Zacatecas de nuestro presidente. Aunque sin duda, sólo la voluntad política del nuevo gobernador para apoyar a quienes más lo necesitan, así como la transparencia en la administración de los recursos, podrá sacar adelante a nuestro Estado. Alcanzar la paz en nuestro estado requiere, sin dudas, de una estrategia integral de seguridad, recuperación económica, y particularmente de reconstrucción del tejido social.

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

