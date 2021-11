Gobierno de México emitirá decreto a favor de migrantes haitianos

Ramírez Silva señaló que aún no se encuentra fija una fecha clara para emitir el decreto (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco)

El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado (Comar), Andrés Ramírez Silva, informó que el Gobierno de México se encuentra preparando un decreto en beneficio del migrantes haitianos que atraviesan el país con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con Ramírez Silva, aunque aún no hay un fecha fija para que este vea la luz, señaló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, confirmó que se está preparando.

“Los haitianos no vienen al país por una razón de persecución ni por violencia generalizada, sino por razones económicas, lo que los deja fuera de la definición de refugio, no obstante, acuden con la Comar porque no ven otra opción”, comentó el titular de la Comar el pasado 22 de noviembre.

(Foto: Twitter/@AndresRSilva)

Aunado a ello, Ramírez Silva propuso que “les den, por ejemplo, la tarjeta de visitante por razones humanitarias” expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM), con el fin de no regresarlos a su país, pues, según declaró, sería inhumano por las condiciones que presenta el país caribeño.

“Si no son refugiados y no los puedes mandar a Haití, entonces, hay que buscar alternativas”, agregó en el marco de una visita a Tijuana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.

Sin embargo, el mismo titular de la Comar admitió que dicha dependencia se encuentra cerca del colapso por la inmensa cantidad de solicitudes que ha realizado la diáspora de haitianos que ha llegado en los últimos meses a México.

“Estamos casi colapsados en la Comar por estos números tremendos de llegadas extraordinarias de haitianos, pero nuestra posición es: nosotros los estamos registrando a todos”, dijo durante su participación en el Congreso Internacional sobre Migración de la Universidad Anáhuac.

Titular de la Comar admitió que dicha dependencia se encuentra cerca del colapso (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

Ramírez Silva reveló que el número de solicitud de refugio en México por parte de haitianos aumentó ocho veces con respecto al año pasado.

“El año 2021, es decir el año actual, se han roto todos los récords, todas las marcas. En el año pasado, mientras que todas las nacionalidades descendieron en número por razón de la pandemia, la haitiana fue la única que incrementó su número, repito, llegando a más de 5 mil 900, pero este año los números han sido una cosa absolutamente descomunal, tenemos al 16 de noviembre registrados 45 mil solicitantes de la condición de refugiado solamente haitianos y si sumamos a sus hijos brasileños y chilenos llegamos a un número de 52 mil, o sea, una cifra mayor a la cifra total del año 2020 de todas las nacionalidades”, confesó.

Cientos de haitianos se manifestaron en Tapachula, Chiapas (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

Cabe mencionar que durante la tarde del pasado martes 23 de noviembre, mientras Ramírez Silva se encontraba en el Congreso de la Universidad Anáhuac, cientos de migrantes haitianos se manifestaron en Tapachula, Chiapas, para exigir a las autoridades migratorias la entrega de tarjetas permanentes que les permitan abandonar la frontera sur y seguir su camino hacia los Estados Unidos.

“El problema con algún grupo de haitianos es que no respetan el orden, ni siquiera a su consulado. No respetan el orden, les habíamos dicho que primero tenían preferencia mujeres, mujeres embarazadas, su núcleo familiar; personas en estado de vulnerabilidad y en estado alfabético, pero ellos no quieren que se hagan listado entonces llegaron y empujaron y quieren subirse primero antes que nadie”, afirmó Héctor Martínez Castuera, director General de Oficinas de Representación del INM en México.

De acuerdo con las cifras de las autoridades en Tapachula hay un promedio de 30 mil migrantes haitianos varados en espera de un trámite migratorio.

