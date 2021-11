Cayó encargada de clínica “patito” en Nuevo León donde murió joven tras cirugía estética

(Foto: Twitter/@arandatamayo_)

La noche de este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó la detención de Nancy Deyanira “N”, de 36 años de edad, encargada de la clínica “patito” en la que Cinthia Lizeth “N” de 22 años falleció en Monterrey, luego de someterse a varios procedimientos estéticos.

Un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado otorgó la orden de aprehensión contra la encargada de la institución de belleza “Elohim Servicios Integrales Estéticos”, ubicada en la Calle Jacal, colonia Mitras Centro, donde le practicaron una “aqualipo” a la joven.

Elementos de la policía de Nuevo León cumplieron con la captura solicitada por un AMPI adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Feminicidio el pasado 16 de noviembre contra Nancy, quien es señalada de feminicidio y usurpación de funciones profesionales.

De acuerdo con la autopsia realizada por los forenses, la “doctora” habría realizado “un procedimiento denominado aqualipo de cuerpo completo, sin ser médico y mucho menos ser cirujano con especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva”.

Además, señaló la Fiscalía, no contaba con los equipos necesarios para llevar a cabo este procedimiento. Debido a estas irregularidades, Cinthia Lizeth recibió un golpe en la cabeza, lo que provocó su muerte de forma instantánea a consecuencia de Contusión Profunda Vertebro Medular cervical.

Cinthia Lizeth Vega murió por un golpe en la cabeza mientras le realizaban una "aqualipo" (Foto: Twitter@SultanaRojoVivo)

Muerte de Cinthia Lizeth

Fue el pasado 5 de octubre cuando Cinthia Lizeth “N”, alrededor de las 17:00 horas, llegó a su cita a “Elohim Servicios Integrales Estéticos” para que le hicieran una liposucción de brazos, abdomen y cirugía de glúteos.

Sin embargo, sufrió algunas complicaciones tras someterse a los procedimientos por los que pagó 4 mil pesos, por lo que fue llevada en automóvil a la Clínica Camino Real, localizada en la Fomerrey 35, al norte de Monterrey.

Tras dificultades derivadas de sus cirugías, la joven fue declarada muerta. De acuerdo con sus amigos, quienes piden justicia en redes sociales, Cinthia Lizeth no padecía ninguna enfermedad, por lo que su fallecimiento es un posible caso de negligencia médica.

Asimismo, los conocidos de la víctima señalan que los encargados de Elohim trataron de escapar del lugar cuando se levantó la respectiva denuncia y los policías arribaron a asegurar la clínica.

Nancy Deyanira "desapareció" después de incidente para proteger su integridad y la de su familias (Foto: Redes Sociales)

Días más tarde, el 19 de octubre, en una entrevista concedida a Telediario Monterrey, Nancy Deyanira “N” aseguró que no se encontraba prófuga de la justica, pues no había orden de aprehensión. Además, mencionó que estuvo presente en la clínica hasta el momento de la muerte de Cinthia.

“No me encuentro prófuga. No hay una orden de aprehensión en mi contra, no huí del hospital, estuve ahí hasta el momento del deceso de la joven. Estuve acompañando a la familia. Después me retiré por causas externas”, mencionó.

Asimismo, aclaró que “desapareció” para resguardar su integridad y la de su familia después de toda la información que circuló en los medios, la cual mencionaba que no contaba con estudios. Ante esto, aseguró que sí terminó la preparatoria técnica como enfermera, aunque no contaba con cédula ni título porque no los tramitó al finalizar.

Posteriormente mencionó que se presentaría ante la Fiscalía para declarar por el caso y así conocer la dictaminación de las autoridades sobre si existió o no algún delito. Además, sentenció que actuó “como yo creí” para darle la atención rápida a Cinthia.

“Jamás se actuó con dolo, menos de mi persona. Hay muchos pacientes que me conocen que saben que siempre cuidé y atendí de la mejor manera a todas mis pacientes. Claro que ningún personal del área de salud quiere que pase, pero hay situaciones que se salen de nuestras manos”, finalizó.

