Los mejores memes por el Día de la Suegra

(Foto: Pixabay)

Queridas por unos y odiadas por otros, las suegras tienen su propio día para ser felicitadas y recordadas. Este 26 de octubre, como cada año se celebra internacionalmente el Día de la Suegra.

Debido a que son uno de los miembros de la familia más polémicos por su relación a chismes o rencillas, tradicionalmente se hacen chistes y bromas pesadas en contra de ellas.

(Foto: Captura de pantalla)

Por ello, este día las redes sociales se han inundado de usuarios que compartieron memes sobre este Día de la Suegra, mayormente haciendo referencia a que suelen ser enojonas o amargadas porque sus hijos o hijas están con alguien que no visualizaban para ellos.

Según María Jesús Álava Reyes, directora del Centro de Psicología Álava Reyes en Madrid, España, gran parte por la que suegras pueden tener mal temperamento es porque se sienten desplazadas del cuidado de sus hijos.

(Foto: Captura de pantalla)

“Suele ocurrir fundamentalmente en mujeres que son muy protectoras o muy protagonistas en la vida de sus hijos. Se sienten amenazadas por pasar a un segundo plano, un papel que les resulta muy difícil asumir y que, si no están dispuestas a aceptar, el conflicto no se hace esperar”, señaló para el sitio ABC Parejas.

Sin embargo, indica que ante esta situación la pareja se verá más o menos afectada dependendiendo de la madurez del hijo o hija, así como de su equilibrio emocional para no verse influenciado por los celos de la madre y sus diferencias con su pareja.

(Foto: Captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)

¿Cuál es su origen?

Aunque es un poco ambiguo, se sabe que solo es festejado en el continente americano cada 26 de octubre.

Esto habría iniciado en fiestas locales de la población, sin embargo, se fue popularizando hasta que en 1934, en Estados Unidos, Eugene “Gene” Howe, editora de un periódico en Texas lanzó esta iniciativa para que fuera celebrado el 5 de marzo.

(Foto: Captura de pantalla)

No obstante, en la década de los 70, la Sociedad Americana de Floristas sugirió que se cambiara al último domingo de octubre, por lo que en esta región son recordadas las suegras en ese día.

Por otro lado, en Latinoamérica, el día en el que las suegras son festejadas es el 26 de octubre. Aunque no sean el miembro favorito de todas las familias siguen siendo importantes en el nucleo de cada una.

(Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las suegras y suegros pueden ser importantes en el apoyo del cuidado de personas enfermas o con limitaciones permanentes, sin embargo, son principalmente las mujeres las dedicadas a ello.

No todas las suegras tienen una actitud negativa con la pareja de sus hijos, por el contrario pueden adoptarlas dentro de su familia y poner a sus posibles nietos por encima de todo. No obstante, como cualquier acontecimiento, no faltan los memes que sacan a relucir lo más chusco de cada fecha o acontecimiento.

(Foto: Captura de pantalla)

Entre los principales memes se encuentran los relacionados a las nueras, quienes parecen ser las principales en sufrir los ataques de las suegras al ser cuestionadas por sus platillos, limpieza, cuidados y demás aspectos que se relacionen al trato de su hijo.

(Foto: Captura de pantalla)

En los gags, los usuarios dejan ver que a pesar de llegar a tener diferencias con la madre de su pareja no se separan y prefieren verlas sufrir por la relación que mantienen. Sea una buena o mala suegra, lo cierto es que seguirán ahí junto a los chistes relacionadas a ellas.

(Foto: Captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)

