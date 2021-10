Comunidad científica internacional le reclama a AMLO la persecución de Gertz Manero contra científicos del CONACyT

Alejandro Gertz Manero y AMLO (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

En una carta dirigida hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la comunidad académica internacional, representada por The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM), pidieron al mandatario que se asegure de que la persecución de Gertz Manero contra científicos sea conforme a la ley y respetuosa de los derechos humanos.

La insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) por acusar a 31 científicos de delincuencia organizada ha causado preocupación a nivel internacional. Así lo expresa el Comité de Derechos Humanos de la NASEM en dos cartas, una dirigida hacia AMLO y otra al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.

En el texto, los firmantes señalan directamente al fiscal Alejandro Gertz Manero por la postura que ha tomado en el caso. Después de que en agosto un juez le negara las órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos y científicas acusadas, la FGR volvió a solicitar las órdenes para arrestarles y el 21 de septiembre otro juez volvió a resolver que no hay suficiente evidencia para llevar a las y los académicos a prisión.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Aún así, la fiscalía de Gertz Manero ha continuado en su asedio a la treintena de acusados. Ahora les están citando para comparecer ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, una y otra vez las y los científicos se niegan a hablar, ya que la gran mayoría no han tenido la oportunidad de revisar la carpeta de investigación que hay en su contra.

“Estamos consternados de saber que, pese a las decisiones del juez, el Fiscal General ha expresado sus intenciones de solicitar órdenes de aprehensión nuevamente. Los repetidos intentos de arrestar a estos individuos sin evidencia es inconsistente con el compromiso vinculante a nivel internacional que México tiene para garantizar el derecho al debido proceso”, son las palabras con las que la NASEM señala el actuar de Alejandro Gertz Manero.

