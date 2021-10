“Qué poca vergüenza”: Fernández de Cevallos reventó a AMLO por viaje a la ONU para presumir modelo de la 4T

Diego Fernández de Cevallos llamó "loco y cínico" a AMLO por su próxima visita a la ONU en noviembre (FOTO: ENRIQUE ORDOÑEZ/CUARTOSCURO)

El pasado lunes 11 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, el próximo 9 de noviembre.

Su anuncio lo dio durante su conferencia de prensa matutina y resaltó que México ocupará un puesto no permanente dentro del organismo internacional. “Voy a ir a Naciones Unidas, el día 9 de noviembre, porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y voy a participar en una reunión en la ONU”, declaró.

No fue un tema que el mandatario pasó por alto tan fácilmente, pues el pasado jueves recordó este próximo viaje durante la “mañanera” y resaltó que durante su visita a la ONU presumirá el modelo de la Cuarta Transformación (4T) que ha implementado durante su gobierno.

“Sí funciona nuestro modelo y es una fórmula muy sencilla y aplica en todo el mundo, por eso voy a la ONU. Es cero corrupción, cero impunidad, honestidad y combate a la desigualdad social”, anotó López Obrador.

Asimismo, destacó que durante la pandemia de COVID-19, el país no se endeudó como otras naciones, tanto para enfrentar la emergencia sanitaria como para sobrepasar la crisis económica que derivó de ella: “Nos estamos recuperando más pronto que otros países, hay crecimiento, pero también hay bienestar, no hay inestabilidad política, hay gobernabilidad, tenemos finanzas públicas estables, no hay devaluación; en fin, vamos bien”, declaró.

AMLO aseguró que el modelo de la 4T ha mantenido a México sin corrupción y sin deudas (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Estas declaraciones no cayeron bien en el entorno de la oposición, pues comenzaron a arremeter en contra del mandatario nacional. Uno de ellos fue Diego Fernández de Cevallos, quien utilizó sus redes sociales para dar a conocer su opinión al respecto.

Desde su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) reventó a López Obrador por sus declaraciones y lo tildó de “loco y cínico” por querer presumir un modelo que, a su parecer, sólo ha empeorado la situación de México.

“Cuando México se ubica como uno de los países más corruptos del mundo, Tartufo sale con la gansada de ir a un foro de la ONU a darse baños de pureza hablando sobre anticorrupción. ¿Loco, cínico o todo junto? ¡Qué poca vergüenza!”, escribió el “Jefe Diego”.

Estas declaraciones del también abogado surgieron después de que se diera a conocer que en el ranking Estado de Derecho 2021 del World Justice Project, México fue ubicado en la posición 135 en corrupción a nivel mundial.

(Foto: Twitter)

Dicho puesto representa un enorme retroceso en comparación con los dos años anteriores, pues en en 2019 se encontraba en el número 117, mientras que en 2020 bajó al 121. Hoy, 14 lugares después, se encuentra entre los cinco peores países, apenas encima de Uganda, Camerún, Cambodia y República del Congo.

Algunos usuarios le respondieron a Fernández de Cevallos con esta información para respaldar su mensaje y criticar a AMLO por el aumento en la corrupción que ha existido durante sus tres años de gestión que lleva hasta ahora.

No obstante, otro sector de los cibernautas atacaron al “Jefe Diego” por sus presuntos adeudos millonarios, cercanos a los 900 millones de pesos, presentados ante el Estado debido a todos los años que no pagó predial.

Además, señalaron que no tenía las facultades de señalar a López Obrador cuando formó parte de un partido político que afectó al país en diversos sectores gracias a los funcionarios corruptos durante los 12 años de su gestión y la guerra contra el narco que cobró millones de víctimas inocentes.

