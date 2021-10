Denunciaron a Jefe de Policía en Yucatán por abusos sexuales y de autoridad

El acusado, supuestamente, realizó actos de violencia física, psicológica y sexual (Foto: redes sociales)

Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, director de la policía en Progreso —municipio de Yucatán— fue denunciado por abusos de autoridad, hostigamiento laboral, hostigamiento, acoso sexual, maltrato, amenazas, violaciones de derechos humanos y violencia laboral.

La denuncia fue hecha por seis mujeres que señalaron al funcionario de hostigamiento sexual y por cuatro hombres que fueron privados de su libertad y golpeados por no firmar sus bajas voluntarias de la dependencia.

A pesar de que no ha sido la primera vez que es denunciado —de acuerdo con información del Sol Yucatán el 31 de agosto del presente año — y que ya hay una investigación por los hechos, no ha sido retirado del cargo.

La representante Dariana Quintal Narváez mencionó al medio local que le llegó la denuncia anónima de una mujer en la que se acusa a Caamal Gutiérrez de abuso sexual, acoso extremo, así como espionaje en el área de mujeres policías, sitio donde se cambian y maltrato psicológico. La decisión de levantar la voz de forma anónima supuestamente fue por temor a represalias contra ella o su familia.

(Foto: redes sociales)

“Queremos solicitar una audiencia con el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, queremos que las denuncias caminen, que haya las respectivas sanciones pero en primer lugar haya una investigación por todo lo que está pasando en la corporación por acosos sexuales, hostigamiento laboral y que se proteja a los policías denunciantes” comentó.

Fue a partir de entrevistas a medios de comunicación que los afectados dieron a conocer porque estaban denunciando al funcionario. Tal fue el caso de John Ángel Jair González, quien le comentó al periodista Eduardo Lliteras que vídeos íntimos de él y su novia fueron exhibidos por Emilio Caamal Gutiérrez luego de que le arrebataron su celular en el que tenía grabados dichos audiovisuales. También aseguró que fue detenido durante 36 horas ilegalmente.

Daniel Ávila Muñoz, dijo que los policías municipales tenían órdenes de detener autos “agradables, bonitos” para que después el director de la policía municipal pudiera venderlos tras ser llevados al corralón e imponerles multas muy altas.

Dulce María Soto, —quien denunció acoso sexual— trabajó en el área administrativa de la policía municipal de Progreso durante dos años y medio. Ella comentó que en las instalaciones municipales había cámaras para espiar a las mujeres en los baños y en los camerinos para cambiarse de ropa. Por denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado, la amenazó de muerte a ella y a su madre.

Policías hostigan a los denunciantes bajo las ordenes del acusado (Foto: redes sociales)

Kareli Rosalía Pool Chacón comenzó a recibir acoso por el funcionario. A la afectada, Caamal Gutiérrez le dijo “tienes dos opciones, quítame las ganas y con eso vas a tener beneficios”, cuando esta declinó le exigió firmar su baja voluntaria.

Los denunciantes acusan de que son hostigados por miembros de la policía bajo las ordenes del funcionario y que por la decisión de la Fiscalía de no llevar el caso en la demarcación de Mérida, han tenido que tomar medidas de seguridad al encontrase en riesgo.

Juan Bautista Herrera Zapata, el representante legal, mencionó que se encuentra preocupado por el lento avance de las investigaciones. En donde el proceso esta más paralizado es en las acusaciones de carácter sexual.

“En el caso de abuso sexual todavía no tenemos un avance. Hasta donde tengo conocimiento ninguna compañera me ha dicho que sea visitada por la Policía Estatal Investigadora, estamos a la espera de que nos den fecha para los exámenes psicológicos que son necesarios para que exista el reconocimiento de una especialista y determine algún daño psicológico ocasionado, asimismo, para deslindar o acreditar con la veracidad de los hechos, mediante pruebas que se les hacen para dar la razón de que no están inventando situaciones y para darle fuerza al caso”. comentó

