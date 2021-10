Reforma Energética: Denise Dresser se burló de la alianza entre CFE y SUTERM

Para la académica, la Reforma Energética representa un retroceso en el país (Foto: Twitter/@CFEmx y Cuartoscuro)

El pasado lunes 4 de octubre, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Víctor Fuentes del Villar, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), sostuvieron una reunión para analizar a fondo la Reforma Energética enviada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

En ella, Bartlett Díaz explicó en qué consiste la modifica de ley en cuestión a los dirigentes del SUTERM, María del Carmen Ortega Zúñiga, Victor Manuel García Trujeque y Nereo Vargas Velásquez, quienes mostraron todo el apoyo hacia esta iniciativa.

Por su parte, Fuentes del Villar hizo un llamado a estrechar lazos entre el Sindicato y la CFE, además de solicitarle a Manuel Bartlett manifestarle todo el respaldo a López Obrador.

Finalmente, el director general de la CFE reconoció el liderazgo de Fuentes del Villar por defender los derechos laborales del personal y le pidió el diseño de un plan estratégico para sumar a los trabajadores de la energía eléctrica en el apoyo a la iniciativa del Ejecutivo Federal.

Denise Dresser fue acusada de discriminar a los directivos por sus edades (Foto: Twitter)

Dicha alianza no cayó bien entre las voces de la oposición, quienes se dedicaron a cuestionarla, emitir su malestar y hasta burlarse en redes sociales, ya que, a su parecer, no representa ningún avance para el país en materia energética.

Entre las personas que no estuvieron de acuerdo estuvo la académica Denise Dresser, quien desde su cuenta de Twitter se mofó del encuentro entre los funcionarios de CFE y SUTERM y del contenido de la propuesta de López Obrador.

“Aquí transformado a México vía la innovación, el pensamiento progresista, y la mirada bien puesta en el futuro”, escribió la también articulista.

Un usuario increpó a Dresser debido a la supuesta crítica que hizo respecto a las edades de Bartlett y Fuentes del Villar, pues a su parecer se trató de un acto discriminatorio en lugar de generar discusión sobre el tema.

“Tengo 65 años y me considero progresista. Me parece muy ruin descalificar a alguien por su edad, así como por su género, raza, clase, etc. Me pregunta si hacerlo realmente representa una postura innovadora, con la mirada bien puesta en el futuro”, escribió.

Los directivos de CFE y SUTERM se reunieron para dialogar respecto a la Reforma Energética de AMLO (Foto: Twitter/@CFEmx)

Momentos después, la docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) respondió al tuit y le aseguró que su interpretación fue errónea, pues ella centró su comentario a la “visión retrógrada” sobre materia energética que ambas instancias comparten.

“La interpretación de que cuestiono a Manuel Bartlett y al líder sindical del SUTERM por su edad es suya, no mía. Mi crítica es por la visión retrógrada del sector energético que ambos comparten. Buenas noches”, detalló Dresser.

Desde sus redes sociales, la académica emprendió una cruzada para descalificar la Reforma Energética de AMLO. En cuanto el mandatario nacional dio a conocer su propuesta, cuestionó esta decisión y aseguró que representaba un retroceso en materia energética.

“Reforma eléctrica de “la 4T”, versión gráfica. El regreso a la estatización, la vuelta a la monopolización/CFE, el rechazo a la innovación, la mirada regresiva que no reconoce retos energéticos del mundo y el país. Ganan AMLO y Bartlett pero pierden los consumidores. Pierde Mx”, aseguró.

Con un tono de ironía, Dresser publicó una imagen de Godzilla que acompañó al texto que criticaba la iniciativa de reforma eléctrica y aseguró que regresará la monopolización, además del desconocimiento de los retos energéticos del mundo y del país.

