Cuántos hijos tuvo el cura José María Morelos y Pavón y qué fue de ellos

José María Morelos y Pavón fue uno de los protagonistas de la Independencia de México (Foto: Gobierno de México)

José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, lo que hoy es Morelia. Fue sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano que encabezó la segunda etapa de la Guerra de Independencia Mexicana. A lo largo de su vida fue padre en dos ocasiones y a uno de ellos se le considera traidor de la patria.

El 15 de mayo de 1803 nació su primer hijo con Brígida Almonte, llamado Juan Nepomuceno Almonte, en Nocupétaro, Michoacán. En 1809 nació su segunda hija llamada Guadalupe Almonte.

Juan Nepomuceno Almonte siempre estuvo a lado de su padre, pues gran parte de su niñez acompañó a Morelos durante Guerra de Independencia y en 1813, el Congreso de Chilpancingo lo nombró general de brigada con tan solo 10 años.

Congreso Nacional en Chilpancingo. José María Morelos y Pavón promulgó la lectura de “Sentimientos de la Nación”. (Foto: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México)

En 1815 Juan Nepomuceno fue uno de los integrantes de la Comisión que fue enviada a los Estados Unidos por su padre. La misión en este viaje era establecer relaciones diplomáticas y proveerse de recursos.

Estuvo en Estados Unidos durante 9 años y en su regreso a México descendió de su puesto como general de brigada; sin embargo, su futuro aún tenía esperanza de crecer, pues fue comisionado en la Legislación de Londres para después ser secretario y encargado en los negocios.

Tuvo muchos más cargos, ya que en 1834 fue Comisario para la demarcación de límites entre México y los Estados Unidos; en 1835 fue parte del Ejército de Operaciones sobre Texas donde participó en la toma del Alamo, Texas, y en la acción de San Jacinto y fue encarcelado.

Retrato de Juan Almonte. Formó parte de la Junta Superior de Gobierno que declaró el establecimiento del imperio mexicano y ofreció la Corona a Maximiliano de Habsburgo. (Foto: Repositorio del Patrimonio Cultural de México)

En 1836 obtuvo su libertad y logró ascender nuevamente a general de brigada tres años después. Para 1839 fue enviado a Bélgica como Secretario de Guerra y Marina hasta 1846 donde lideraba la la Guardia Nacional.

En 1850 Juan Nepomuceno se hizo simpatizante del partido conservador y tiempo después fue nombrado Ministro de México en Londres y en París por el gobierno de Comonfort. Este suceso hizo que el Presidente Benito Juárez lo considerara traidor a la patria por sus ideales.

El 27 de abril de 1859 Juan regresó a México para firmar el Tratado de Mon-Almonte, documento donde se establecen las relaciones entre México y España, y para 1862 firmó un plan donde se identificaba como Jefe Supremo de la Nación desconociendo la autoridad del gobierno de Benito Juárez.





A pesar de todos sus intentos con el partido conservador, en 1860 triunfaron los liberales y decidió salir del país para irse a Europa. Sin más actividad por parte de Juan falleció en París en 1869.

Por su parte, de la hija de Morelos, Guadalupe Almonte, no se tiene mucha información. Se sabe que ella nació cuando su papá tenía 44 años y estuvo más apegada a su madre, pues Morelos siempre estaba en constante lucha acompañado de su hijo.

Sin embargo, se cree que Morelos trató de llevar a cabo con responsabilidad su papel como padre, aunque él no le haya dado su apellido a sus hijos ya que no quería romper el celibato sacerdotal porque no estaba casado con Brígida Almonte.

Juan Almonte murió en París (Francia) en 1869 aún en el Imperio de Napoleón III. (Foto: Mediateca INAH)

Finalmente, en la vida histórica de Morelos logró establecer la la División de Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la educación obligatoria y gratuita; se le concedió el voto a todos los hombres mexicanos; y limitó las tierras de cultivo para así evitar la formación de los latifundios, explotación agraria de grandes dimensiones.

