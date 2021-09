“No un mesías, ni dueño de México”: Javier Lozano nuevamente arremetió contra AMLO por visita de Díaz-Canel

Javier Lozano nuevamente arremetió contra AMLO por visita de Miguel Díaz-Canel (Fotos: Cuartoscuro)

Tras el espectáculo del Desfile militar 2021 y la invitación extendida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al presidente cubano Miguel Díaz-Canel para visitar el país en el marco de las fiestas patrias y de la cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC); diversas figuras de la vida política en México se han pronunciado en contra del mandatario caribeño y también de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En este sentido, Javier Lozano arremetió en contra del tabasqueño y del primer mandatario de Cuba a través de su cuenta oficial de Twitter, misma en la que compartió una fotografía de la intervención de Díaz-Canel durante el Desfile militar de este jueves 16 de septiembre. “Esto es una falta de respeto a nuestro pueblo, al de Cuba, a los derechos humanos fundamentales y a las libertades. Presidente López Obrador, no ha entendido que es un mandatario temporal, no un Mesías ni dueño de México”, escribió el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Javier Lozano criticó la intervención de Díaz-Canel durante el Desfile Militar 2021 (Foto: Twitter/ @JLozanoA)

Su mensaje fue acompañado de los hashtags #DíazCanelNOeresbienvenido y #AmloFracasoPresidencial. Además, utilizó esta misma red social para criticar al contingente de Venezuela que participó durante el evento cívico-militar y despotricó en contra del Gobierno de México. “No tienen madr*, ¿qué caraj* se les perdió en nuestro país?, se cuestionó Lozano con un fotografía en la que aparece una cuadrilla venezolana portando la bandera de su país.

Las reacciones a sus comentarios no se hicieron esperar y varios usuarios de Twitter secundaron los comentarios del ex senador de la República. “De aquí en adelante, se tiene que comenzar con acciones más fuertes que solo palabras”, “Ni el PRI se atrevió a tanto, y vaya que me tocó ver y vivir cómo enaltecían al presidente en turno con gente acarreada, pero nunca a tanto”, “¿Qué tiene que estar hablando en la ceremonia de la independencia?, cuando Cuba no es libre y no hay libertades” y “100%de acuerdo, es una falta de respeto para todos nosotros, los que somos verdaderos mexicanos”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación.

Además de sus críticas por la participación del presidente cubano en los festejos por la Independencia de México, Lozano argumentó que la decisión de que el Grito de Independencia nuevamente se llevara a cabo sin público para mitigar los contagios por COVID-19, en realidad fue para evitar “rechiflas y abucheos al dictador” y puntualizó lo siguiente: “Qué raro que ya aflojaron todo, hasta el Corona Capital y madr*s así”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en compañía de la investigadora, Beatriz Gutiérrez Müller; encabezaron el Grito de Independencia (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Pese a las críticas, AMLO ha defendido la visita del mandatario cubano, asegurando que el país “tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes”. “Él va a estar en la ceremonia del día 16″, confirmó en días pasados. La visita de Díaz-Canel ocurre a más de un mes de que el presidente mexicano solicitara al mandatario estadounidense, Joe Biden, el fin del bloqueo económico a Cuba.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez arribó la madrugada de este jueves a México como invitado especial en el Desfile Militar por el 211 Aniversario de la Independencia en el que ofreció un largo discurso y destacó la importancia del movimiento independentista, así como del liderazgo de México en la región. Asimismo, resaltó que México fue la primera nación de América que se solidarizó con la causa de independencia de Cuba, así como el único país que no rompió relaciones diplomáticas con el país que gobierna luego del triunfo de su revolución.

