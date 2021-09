“Sentiditos no me sigan”: Chumel Torres arremetió contra haters que lo llamaron macho

Foto: Instagram / @ChumelTorres

Chumel Torres volvió a dar de que hablar y está vez no se detuvo ante aquellos haters que lo acusaron de ser misógino.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde el conductor del Pulso de la República arremetió contra un ex fan, quien mencionó ya no serlo debido a ciertas actitudes y opiniones que el influencer suele tener.

“Era un fiel seguidor de @ChumelTorres pero real sí es un macho cisgénero, o sea un idiota”, escribió un usuario.

Ante esto, el comunicador no se quedó callado y corrigió el “Era un fiel seguidor” para sustituirlo con “eres”. Además, colocó un tuit donde citó la cuenta del internauta en la que aparece la leyenda: “*géminis zona segura*”.

Posteriormente, Chumel continuó y aprovechó para extender un mensaje a todas las personas que no están de acuerdo con él.

(Foto: Tw @ChumelTorres)

“Sentiditos, wokes y progres, no me sigan. Váyanse a sus lugares seguros, aquí se sirve caliente”, dijo en un tuit que hasta el momento tiene más de tres mil me gusta.

Ante esto, otros tuiteros se quedaron consternados y le preguntaron por qué si antes se consideraba a favor de ciertas cosas, ahora hacía comentarios de ese tipo.

“Me alegra que hayas visto la luz, pero hasta hace poco eras el “aliade” del año. ¿Qué pasó?”, escribió @Evilbyron a lo que otro internauta contestó: “Nunca se es lo suficiente “aliade” para esas personas quienes no dudaran en llevar al cadalso a quienes una vez les dieron apoyo. Esto lleva siglos desde la Era de Terror en Francia o las purgas en la Union Sovietica”.

Otro de los comentarios que causaron controversia recientemente por parte del influencer, estuvo relacionado con la sentencia que se le dio a Rix tras el caso de Nath Campos.

Antes de que se hiciera del conocimiento público que Rix podría salir de la cárcel, Chumel Torres se burló de él mediante el siguiente comentario en Twitter: “Quién fuera Rix para no tener preocuparse por contestar los mails del SAT”. Sin embargo, tanto para él como para otros usuarios de redes sociales, la noticia del procedimiento abreviado de González cayó de sorpresa.

Y a ese se aunó uno más donde Torres ironizó sobre la presencia de la nueva escultura de una mujer indígena, que sustituiría a la de Cristóbal Colón antes ubicada en Paseo de la Reforma, por las acciones ocurridas en la frontera sur de México, donde varios migrantes fueron agredidos.

Foto: Cuartoscuro

A través de su cuenta personal, el youtuber mexicano mencionó a manera de burla que “amaba el racismo bueno”, ya que, según por lo dicho en su cuenta, la Cuarta Transformación (4T) se contradecía “poniendo una estatua de una mujer indígena en Reforma y al mismo tiempo agarrando migrantes a macanazos en la frontera sur”.

Los comentarios no se hicieron esperar. Varios internautas se mostraron de acuerdo con lo dicho por el conductor de “El pulso de la República” y la lluvia de memes comenzó, principalmente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, algunos le cuestionaron sobre qué era lo que proponía para cambiar la situación, a lo que Chumel respondió —usando palabras altisonantes— que lo principal era dejar de golpear a los migrantes que cruzaban por la frontera sur del país.

