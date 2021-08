“Donde quieras y cuando quieras”: Fernández Noroña le aceptó el reto a Dante Delgado

Fernández Noroña y Dante Delgado protagonizaron un momento tenso en la Comisión Permanente (Foto: Cuartoscuro/Movimiento Ciudadano)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT, y Dante Delgado, líder de los senadores de MC, protagonizaron este jueves 19 de agosto una discusión durante la sesión de la Comisión Permanente que tiene como prioridad definir si el Congreso de la Unión iría a un periodo extraordinario para definir la Ley Federal de Revocación de Mandato y su reglamentación.

Durante las ponencias, las y los legisladores del PAN y el PRI excedieron su tiempo preestablecido, que es de cinco minutos máximo, de tal modo que Fernández Noroña solicitó la misma concesión para cuando los demás políticos acudan a la tribuna a plantear sus puntos de vista.

Para cuando tocó el turno de la representación de Movimiento Ciudadano (MC), Delgado Rannauro, además de arremeter contra los intentos del Instituto Nacional Electoral (INE) por intervenir en el quehacer legislativo, señaló que es muy lamentable que Fernández Noroña se quejara de que se hubiera ponentes que se excedieran tres minutos mas, siendo que él se ha llegado ha tardar hasta 16 minutos en sus participaciones en la Cámara de diputados.

Fernández Noroña arremetió contra una queja de Dante Delgado (Foto: Cuartoscuro)

“Mi querido Gerardo Fernández Noroña, te he escuchado hablar 16 minutos, porque yo sí le pongo a tus intervenciones en la Cámara de Diputados. Y si quieres, lo confrontamos con el Canal del Congreso”

Inmediatamente a la participación del líder de los senadores del partido naranja, fue el turno de Gerardo Fernández Noroña, quien en representación del Partido del Trabajo (PT) defendió el planteamiento del periodo extraordinario y aprovechó para contestarle a Dante Delgado.

“Se equivoca mi amigo, el senador Dante delgado, cuando dice que he hablado 16, he hablado el tiempo que me corresponde y si me hacen preguntas, podría usar todo el día y sólo he usado 16 minutos”

El sociólogo de la UAM, al hacer uso de la palabra en la tribuna, expuso que el podría hablar por horas, pero que sólo utiliza minutos y reafirmó que le acepta el reto a Delgado.

Dante Delgado aseguró que las participaciones de Noroña llegan a durar hasta 16 minutos (Foto: Cuartoscuro)

“No tendría ningún problema en aceptarte el reto. Compañero senador, donde quieras y en el momento que quieras”, dijo, para después también arremeter contra el INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes, de acuerdo con Noroña, han intentado intervenir en el quehacer legislativo para preservar sus privilegios.

Finalmente, lamentó lo sucedido con su compañero de la Comisión Permanente y aclaró que le guarda gran respeto y cariño, pero reafirmó que a pesar de esta cercanía, Dante Delgado no es autoridad para “regañarlo”. “Desde que se murió mi abuelita nadie me regaña y los manazos en la mesa me hacen los mandados”.

“Yo le tengo un profundo respeto y cariño a Dante Delgado, que se ha portado siempre muy bien conmigo, en lo personal”, informó desde la tribuna.

La Comisión Permanente está por definir el periodo extraordinario para la revocación de mandato (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Cabe destacar que esta sesión pública se realizó porque el miércoles 18 la votación definió no ir a dicho periodo extraordinario; sin embargo, la discusión parlamentaria se elevó a un punto en el que la Mesa Directiva volvió a mandar a comisiones el dictamen de solicitud de dicho turno, mismo que volvió a ser aprobado para ser discutida el jueves.

Con 23 votos a favor y 12 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no pudo conseguir el miércoles el periodo extraordinario que se había solicitado para tratar el tema que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto porque en dicha sesión acudieron 35 legisladores y se necesitaba un mínimo de 24 votos a favor, ya que en virtud del protocolo parlamentario, se necesitan dos terceras partes de la votación para que esto ocurriera.

En esta ocasión, se necesitan 25 votos, ya que en el listado de asistencia refiere que hay 37 legisladores en la sede, donde el bloque promotor de la 4T tiene 24: 17 de Morena, tres del PT, dos del PVEM y otros 2 del PES. Mientras que el opositor acumula 11: seis del PAN, cuatro del PRI, dos de MC y uno del PRD.

