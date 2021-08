“Soy el presidente legal del Tribunal”: José Luis Vargas no concretó reunión con magistrados del TEPJF

(Foto: Twitter @JL_VargasV)

Tras su revocación como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado miércoles 4 de agosto, José Luis Vargas aseguró que los magistrados votaron en una sesión “absolutamente ilegal”, por lo que sigue como titular del órgano electoral.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, comentó que la reunión privada a la que convocó este jueves a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no se realizó, ya que “desgraciadamente no se alcanzó el quórum. Solo la magistrada Mónica Soto estuvo dispuesta a reunirse pero de los otros cinco no obtuvimos respuesta”.

En dicho encuentro se abordaría la crisis por la que pasa el organismo, mismo que ha protagonizado escándalos en los últimos meses.

Sobre su revocación, el magistrado señaló que hay un proceso para destituir al presidente del Tribunal, sin embargo, lo establecido a la ley no se cumplió (EFE/José Méndez/Archivo)

Luego de que el pasado miércoles se aprobó remover con cinco votos a favor y dos ausencias a Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral y nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo titular, el magistrado señaló que hay un proceso para destituirlo del Tribunal, sin embargo, lo establecido a la ley no se cumplió.

Explicó que la única forma en la que se puede extinguir la función es por renuncia, muerte o ausencia definitiva, y ninguno de los casos está presente, “yo no he renunciado, lo que no quiere decir que yo no puedo renunciar y no estoy aferrado a la silla”.

El funcionario calificó como “golpe de estado” la nueva designación de Rodríguez Mondragón como titular, ya que, señaló, no es la forma de llegar a una institución.

El funcionario calificó como “golpe de estado” la nueva designación de Rodríguez Mondragón como titular, ya que, señaló, no es la forma de tomar una institución (Foto: Captura de pantalla)

Por lo que, al ser cuestionado sobre quién es el presidente del órgano electoral, José Luis Vargas aseguró que tiene las atribuciones de ley, la firma y la representación del Tribunal

“Hoy tengo las atribuciones de ley, tengo la representación del Tribunal. Las autoridades a mi cargo me reportan los asuntos que entran y los asuntos que surgen”, aseveró.

“Yo soy el presidente legal del Tribunal”, recalcó el magistrado José Luis Vargas Valdés

Agregó que lo que hicieron los cinco magistrados que votaron en su contra para su destitución es una atribución política debido a que señalan que tienen la mayoría, pero “eso no vale legalmente”; afirmó que es un precedente peligroso porque “mañana le puede pasar al presidente de la Corte, al del senado o al presidente de la República, por sólo decir que ya tienen una ‘mayoría’ y que lo quieren fuera, y eso no son los argumentos”.

