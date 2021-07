“Busca dañar a Morena”: Mario Delgado pidió renovar al INE por supuestas sanciones tendenciosas

Mario Delgado señaló que el INE evidencia una clara inequidad en sus sanciones (Foto: Cortesía Morena)

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de nuevo inició una encrucijada contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por las supuestas sanciones tendenciosas que ha realizado en las últimas semanas.

Mario Delgado, presidente nacional de esta fuerza política, fue el vocero principal para denunciar esta situación y aseguró que el órgano electoral se comporta como un “árbitro parcial”, pues “evidencia una clara inequidad” con las multas presentadas respecto a los demás partidos políticos.

De acuerdo con Delgado Carrillo, el INE intentó dañar a Morena en las pasadas elecciones con el retiro de las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, pero no impuso un castigo similar contra Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, a pesar de cometer delitos electorales como triangulación de recursos para su campaña, exceder el tope de recursos y la omisión de un reporte de gastos.

“Evidencia, una vez más, que dicha autoridad electoral busca dañar a Morena, más no hacer justicia”, indicó el morenista, al tiempo que recordó la sanción económica de 55 millones de pesos contra el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC).

El INE multó con 55 millones de pesos a Samuel García y Movimiento Ciudadano (Foto: EFE/Antonio Ojeda)

Ante esta situación, Mario Delgado solicitó llevar a cabo una renovación del Instituto, la cual tendrá el objetivo de “poner a la altura” al INE ante el momento histórico que vive el país.

“Y no sea un dique de contención a la energía democrática que tiene la gente, sino por el contrario, sea una autoridad que deje que fluya y que conduzca dicho entusiasmo, que sea un impulsor de la vida democrática en México”, aseguró.

Finalmente recordó que esta transición partidaria y democrática comenzó con la instauración del proyecto de la Cuarta Transformación (4T), liderado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que exhortó a la ciudadanía a participar de manera activa para mantener estos ideales.

“No basta ya con una democracia representativa, no basta con que salgas a votar por tus gobernantes o tus representantes en las Cámaras, sino que tú, de manera directa, decidas las cuestiones más importantes del país”, concluyó.

Cabe resaltar que Mario Delgado realizó estas declaraciones un día después de la multa impuesta por el INE a Samuel García por las irregularidades en el apoyo realizado en redes sociales por su esposa Mariana Rodríguez, debido a que ella es titular de su propia marca registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Morena será el partido más sancionado por irregularidades en el pasado proceso electoral (Foto: EFE/Jorge Núñez)

El proyecto tomó en cuenta que durante los 90 días que tuvo García Sepúlveda de campaña, se hicieron 1,300 historias de Instagram y se compartieron 45 fotografías.

Tan sólo 24 horas después, el INE también dio a conocer que Morena será el partido político más sancionado por irregularidades presentadas durante los comicios del pasado 6 de junio. Tendrá que pagar 373 millones 110,094 pesos.

Dicha decisión se dio a conocer este viernes, cuando finalizó la fiscalización de las candidaturas. El organismo electoral informó que multó a todos los partidos políticos por incumplimientos y el total de las multas sumó 1,203 millones de pesos.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, indicó que el 74% de las sanciones propuestas corresponden a egresos e ingresos no comprobados, egresos e ingresos no reportados y gastos no reportados con veracidad.

“Si hay algo en común en todos estos rubros es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la autoridad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral”, detalló.

SEGUIR LEYENDO