Las cuatro crisis de la 4T que señaló el PAN

PAN en la Cámara de Diputados señaló las carencias de la 4T (Foto: Cortesía Diputados PAN)

Juan Carlos Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, condenó la gestión de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que en la actualidad hay cuatro crisis que atormentan a las y los mexicanos.

A través de redes sociales, el legislador federal aseguró este jueves 8 de julio que el gobierno de la 4T no ha representado ningún avance y que López Obrador es un mentiroso y provocador.

“Tenemos un presidente que miente, provoca y se hace víctima. Y no entiende que no entiende que estamos en medio de 4 crisis: la de salud, la económica, la de inseguridad y la de corrupción y gobernanza. Definitivamente no hay avance”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Juan Carlos Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, criticó el gobierno de AMLO (Foto: Presidencia de México)

En cuanto al primer punto, el legislador había exhortado, el miércoles 7, a AMLO, jefe del ejecutivo federal; Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa); y a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a que lo acompañaran a hospitales públicos a que palparan la necesidad de las y los pacientes para que generen empatía.

“Emplazamos al secretario de Salud, al subsecretario y al presidente, cuando quieran, a que vayamos a hospitales con las comisiones. Y que veamos y dialoguemos con las madres y los padres, con las niñas y los niños que no tienen abasto”, refirió en un video que publicó en sus redes sociales.

“Para que entienda lo que es el dolor”

Posteriormente, apeló al deceso de su hijo para resignificar la empatía que puede generar el político en materia sanitaria. “Los que hemos perdido un hijo, tenemos un dolor indescriptible que nunca se va”, dijo ante las cámaras.

De izq. a der. Enrique Juárez Cisneros, Verónica Piña, Juan Carlos Romero Hicks y Tonatiuh Bravo (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Esto porque el 28 de junio del 2020, el diputado por el PAN dio a conocer sobre el fallecimiento de Juan Carlos Romero Siekman, uno de sus diez hijos, quien perdió la vida a causa de una tromboembolia pulmonar.

“Con profundo dolor comparto que mi hijo Juan Carlos falleció el día de hoy. JuanCa consagró su vida a la música y encontró satisfacción en la creación artística. Extrañaremos su sencillez, generosidad y gran corazón. Agradezco sus muestras de afecto, oraciones y acompañamiento”, notificó en Twitter aquel día.

En cuanto al tema económico, la crisis por la que pasa México, al igual que muchos otros países, es uno de los resultados por establecer políticas de combate al COVID-19 que inhibieron la generación de riqueza. Esto porque con la llegada del la nueva cepa de coronavirus a la república, el 27 de febrero del año pasado, la administración federal implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual promueve la parálisis económica y el aislamiento social.

De tal razón que se disparó una crisis tanto para el gobierno como para la población, pues al quedar estáticos los sectores productivos, la recaudación tributaria se redujo y los trabajadores vieron seriamente afectados sus ingresos, teniendo como consecuencia un crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto (PIB) del 8.5 por ciento.

Juan Carlos Romero señaló que la salud es una de las crisis de la 4T (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)

Respecto a la inseguridad, aunque el gobierno federal asegura que existe una desaceleración, ésta sigue en crecimiento. Finalmente, respecto a la crisis de corrupción y gobernanza, no existen datos específicos que puedan decir que el gobierno de AMLO va mal, pues al mismo tiempo se tienen encerrados a varios de los grandes generadores de la presunta corrupción que ha tenido México.

Cabe destacar que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz; Juan Collado, ex abogado de Peña Nieto; Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex); y Rosario Robles, ex secretaria federal del sexenio peñanietista, están tras las rejas en cárceles mexicanas por su presunta responsabilidad en actos de corrupción.

Asimismo, en Estados Unidos se encuentra encerrado Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien es investigado por su presunta culpabilidad en actos de narcotráfico. Aunado a esto, César Duarte, se encuentra en Florida, en espera de ser extraditado a México por su presunta responsabilidad en actos de corrupción.

