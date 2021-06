Matrimonio igualitario en México: estos son los estados que lo reconocen

(Foto: Cuartoscuro)

En los últimos días, Baja California y Sinaloa se unieron a la lista de estados que ya permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La lucha de la comunidad LGBTTTI y colectivos por exigir legislar en la materia se ha extendido a lo largo de todo el territorio nacional, por lo que ya suman al menos 20 entidades que han avanzado en el tema. A continuación se dan a conocer los estados que ya reconocen la unión igualitaria.

La Ciudad de México hizo historia al ser la primera entidad en avalar el matrimonio igualitario en el 2009, cuando aún era Distrito Federal. En ese entonces, el estado aprobó modificar el Código Civil, con lo que la Asamblea Legislativa avaló la reforma que reconoció los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ello significó un parteaguas para todo el país.

Algunos años más tarde, otros estados empezaron a legislar en la materia: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, para ello el Congreso de cada entidad tuvo que reformar su Código Civil.

(Foto: EFE)

En el caso de Quintana Roo se permitieron los matrimonios igualitarios desde el 2012 gracias a un un vacío legal del Código Civil del estado, en el cual no se establece como requisito que el matrimonio se celebre entre hombre y mujer al referir la unión “entre personas”.

Chihuahua es un caso similar a la entidad sureña. Desde el 2015 ya no existe la necesidad para las personas del mismo sexo de promover un amparo para poder casarse, debido a que en ese año, el entonces gobernador César Horacio Duarte Jáquez emitió un decreto para que no hubiera ninguna prohibición; no obstante, el Código Civil no se ajustó con lo establecido por el mandatario.

Por otro lado, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad, en la que se determinó que el matrimonio, definido como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer, con fines de procreación, es inconstitucional y promueve la desigualdad.

Hasta la fecha suman cuatro estados que reconocen el matrimonio igualitario a través de acciones de inconstitucionalidad resueltas por la SCJN: Aguascalientes, Chiapas, Jalisco y Nuevo León.

(Foto: Cuartoscuro)

El estado de Veracruz tiene una figura similar al matrimonio llamada “concubinato igualitario” que otorga casi los mismos derechos de un matrimonio pero este sigue siendo bajo amparo.

Por último, en entidades como Querétaro y Zacatecas sólo se permite la unión igualitaria en ciertos municipios y sus respectivas capitales sin la necesidad de tramitar un amparo. En Zacatecas, también se permite la unión en Fresnillo, Cuauhtémoc, Villanueva y Miguel Auza.

En contraste, estos son los estados que no lo reconocen ni lo permiten: Estado de México, Sonora, Tabasco, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Yucatán y Guerrero.





Información en desarrollo