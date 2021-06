“¿Claudio, la esposa de Calderón, Quadri, Loret?”: AMLO se mofó de la débil caballada de la oposición para 2024

Foto: Presidencia de México

Durante su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los partidos de oposición no cuentan con candidatos aptos que figuren como un riesgo para la continuación de su proyecto - la cuarta transformación - en las elecciones presidenciales del 2024.

“Con todo respeto a nuestros adversarios, están muy menguados. No tienen personas con prestigio; no tienen gente honesta; no tienen gente íntegra; no tienen gente que le tenga amor al pueblo.”, afirmó.

Aunado a ello, señaló que su gobierno ha ganado la confianza del pueblo porque ha beneficiado, principalmente, a las personas más vulnerables, algo que, tal cual ha pronunciado en diversas ocasiones. los gobiernos anteriores no hicieron pues “estaban hechos para servir a una minoría. Todos sacaban dinero del gobierno, robaban”.

“Nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres. El problema lo tienen ellos. ¿De dónde los van a sacar? ¿Quién? ¿Claudio? ¿La esposa de Felipe Calderón? ¿Quadri? ¿Va a regresar Diego? ¿Chong? ¿Quién? ¿Loret de Mola? ¿O Krauze o Aguilar? ¿De dónde?

¿Creen que el pueblo está dormido? ¿Van a sacar a un personaje famoso? ¿Van a fabricar a alguien? (...) No quisiera yo estar en sus zapatos. Pero que le echen ganas. Sí se puede”, expresó entre risas.

Foto: Presidencia de México

En ese sentido, López Obrador volvió a presumir el logro del partido que encabeza, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en las pasadas elecciones intermedias asegurando que, más allá de un triunfo, fue una muestra de que su proyecto aún tiene el apoyo del país.

“Pero pensaban de que iba a ser fácil: ‘En la intermedia. Ahí lo derrotamos y se acaba el proyecto y volvemos por nuestros fueros y que siga la corrupción’. No pudieron. Ojalá y ellos vayan entendiendo de que son otros tiempos y que ya no se permite robar. Prohibido robar. Se acabó la robadera. (...) No odiamos. Nada más que entiendan. Somos diferentes. Ustedes son conservadores y quieren mantener el régimen de corrupción. Nosotros no. Queremos acabar con eso y queremos luchar por una sociedad mejor.”, mencionó.

Por ello, AMLO agradeció a sus votantes por el apoyo y confianza hacia su administración, pues “en otras circunstancias, no hubiésemos aguantado esta andanada. Fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte”, por lo cual aseguró que “nunca vamos a traicionar o fallar al pueblo”.

(Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Dicha mofa surgió luego que fuera cuestionado sobre el riesgo que el desplome de la Línea 12 del Metro podría figurar para la posible candidatura de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o el canciller, Marcelo Ebrard.

Como respuesta, López Obrador afirmó que este incidente fue aprovechado por medios y figuras de oposición para ejercer “guerra sucia” en contra de su movimiento.

“En esto del tren es para afectar a nuestro movimiento, a la transformación. Desde luego, poner a pelear a Marcelo con Claudia. Muy vulgar porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa.”, afirmó.

A ello, el mandatario volvió a comprometerse a que, una vez culminado su mandato, se retirará por completo del ámbito político.

“Y si lo permite el creador y si tengo salud y si lo quiere el pueblo, voy a estar hasta el final de septiembre del 2024. Y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada de política. (...) Ni con mis hijos voy a hablar de política”, recalcó.

