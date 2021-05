“Además de terco, pendej*”: Ricardo Salinas explotó contra usuario tras suponer que va por la presidencia

Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra un usuario y dijo no tener interés en temas de política (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El empresario Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra un usuario y dijo no tener interés en temas de política después de que el internauta comentara que el empresario se está preparando para participar en las elecciones de 2024.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario compartió una conversación con jóvenes de secundaria y preparatoria que cursan en el Plantel Azteca, institución creada por empresarios e incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre el valor de la transformación.

Durante su intervención, el presidente de Grupo Salinas indicó que todo el proceso lo hacen los inconformes que actúan, “de como estar inconforme con la situación te impulsa a mejorara”; además, señaló que lo que nos lleva a los niveles de desarrollo que hoy tenemos es “el intervencionismo de las autoridades en distintos niveles, estatales, federales y municipales”, así como la regulación que imponen los “gobiernicolas”, autoridades que todos los días “quieren hacer una ley nueva o pretenden regular algo nuevo”.

Salinas Pliego no dejó pasar la oportunidad de recordarle a él y a sus más de 800 mil seguidores que no le interesa ni tiene intención de participar en la política (Foto: Twitter / @RicardoBSalinas)

En su publicación, un usuario comentó que el magnate estaba listo para las elecciones del 2024, donde los mexicanos votarán por el próximo presidente.

“Listo para el 2024!!” escribió el usuario; sin embargo, Salinas Pliego no dejó pasar la oportunidad de recordarle a él y a sus más de 800 mil seguidores que no le interesa ni tiene intención de participar en la política.

En su respuesta, llamó al internauta terco y pendej* por suponerlo e indicó que más de una vez ha declarado que se dedica a la creación de empleos y prosperidad, ninguna ligada a la política.

Recalcó que es un empresario con 180,000 familias directas que dependen de su trabajo, y pidió que lo dejarán de involucrar en temas de política.

El empresario indicó que más de una vez ha declarado que se dedica a la creación de empleos y prosperidad, ninguna ligada a la política (Foto: Instagram/ricardosalinas)

“Además de terco es usted pendej*! ¿Cuántas veces he dicho que yo ME DEDICO A CREAR EMPLEOS Y PROSPERIDAD, eso que tiene que ver con política? Soy empresario y 180,000 familias directas dependen de que lo siga siendo. Dejen de meterme en temas de política, no me interesa!”, explotó el magnate.

No tardó en que el internauta regresará a provocar a Salinas Pliego: “No le gustaría mejor que 35 millones de familias dependieran de lo que siga haciendo...pero pues le voy a contestar, váyase mucho a la berg*”; a lo que el empresario respondió con un simple “no y no”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, la mayoría en favor del magnate; un seguidor le escribió: “No se meta en esa cloaca que llaman ‘política’, Don Salinas. Mejor síganos dando cursos y tips para los que queremos ser empresarios ricos, guapos y poderosos como usted”.

Recalcó que es un empresario con 180,000 familias directas que dependen de su trabajo, y pidió que lo dejarán de involucrar en temas de política (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Otros le pidieron que no se “compare” con gente que “nunca va a entender”, por lo que es mejor ignorarlos. “No creo que sea bueno rebajarse con gente que simplemente nunca va a entender. Es mejor ignorar, les duele más”, le aconsejó una usuaria.

Cabe destacar que Ricardo Salinas ya había tenido confrontaciones por un supuesto proyecto presidencial que le atribuyó un periodico digital, donde señalaron que el empresario espera una derrota de la actual administración en las elecciones intermedias para favorecer su proyecto presidencial.

La nota fue compartida por un usuario, quien cuestionó al magnate sobre su interés por la política, pues relató que hace tiempo le preguntó lo mismo por Twitter y el empresario lo negó; “¿acaso cambió de opinión, Don Richie?”, le preguntó.

Ricardo Salinas ya había tenido confrontaciones por un supuesto proyecto presidencial (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“Va de frente...y lo dejo fijo, para los llorones. NO tengo NINGUNA INTENCIÓN EN PARTICIPAR EN POLÍTICA, ni hoy, ni nunca. No dejen que un idiota qué se siente adivino, suponga estupideces para vender notas, no tengo necesidad ni tiempo, yo me dedico a crear empleos y dinero”, respondió el magnate.

