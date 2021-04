Jesús Seade será el nuevo embajador de México en China

Foto: Reuters

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó las nuevas propuestas para las embajadas de Argentina y China. Para la primera propuso a Lilia Rossbach, quien es exdiputada de la Ciudad de México y para la segunda a Jesús Seade, principal negociador del T-MEC.

“Siguiendo los procedimientos va a ser embajador en la República Popular de China, Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y al mismo tiempo, van a entrar a otras embajadas mujeres y hombres con mucha experiencia del servicio exterior, es decir, diplomáticos de carrera, y lo mismo se está haciendo en el caso de los consulados, pero aprovecho para informar sobre esta decisión que hemos tomado”. mencionó el presidente.

Asimismo, el mandatario reiteró que la actual directora de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez Cisneros será propuesta para la embajada de México en Francia.

Los nombramientos está sujetos a la aprobación del Senado de la República y de dichos países.

¿Quién es Jesús Seade Kuri?

CIUDAD DE MÉXICO, 30MAYO2019.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, durante la conferencia matutina para informa sobre el envío al Senado para la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Seade es un economista y político mexicano de origen libanés, nació el 20 de mayo de 1954 en la Ciudad de México.

Jesús Seade ha destacado en materia comercial, cuenta con una Licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), más adelante, cursó una Maestría en Economía en el Colegio de México (Colmex) y finalmente, estudió un Doctorado en Economía en la Universidad de Oxford.

Por su experiencia, se ha desarrollado como profesor honorario en instituciones como la Universidad de Warwick en Reino Unido, la Universidad de Hong Kong- Schenzhen, la Universidad de Lingnan y dirige el Centro de Estudios Económicos del Colmex.

También, participó como asesor en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial. En diciembre de 2018, Seade se convirtió en el principal negociador del T-MEC, en dichas negociaciones, se incrementó la ventaja competitiva de México.

“Estamos en una zona de libre comercio con la mayor economía del mundo, quiere decir que al elevar ese proteccionismo que refleja la visión de Trump, no la nuestra, estás protegiendo al productor mexicano y ofreciéndole a cambio la economía norteamericana”, dijo Seade con respeto al T-MEC, sobre la postura de la naturaleza proteccionista del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump en el Tratado.

A finales de 2020, Jesús Seade recibió la Condecoración Miguel Hidalgo por parte del Gobierno Federal por su destacada labor como negociador en jefe para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Acepto este reconocimiento con profunda gratitud, como un tributo al hombre y a la mujer mexicanos que bregan fuerte y anteponen el interés de México a sus propios intereses y, aun, a sus propias necesidades.” concluyó Seade en la ceremonia

Posteriorimente, anunció su retiro temporal de la vida pública, dijo que le había informado al presidente Andrés Manuel López Obrador sus intenciones de regresar a su vida privada en Hong Kong.

“Tras estos meses de pandemia y una fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mi familia me reclama. Agradezco las opciones que el señor presidente y el señor canciller han considerado, para representar a mi país en grandes capitales en el exterior, pero con su venia señor presidente, me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho”, dijo.

Con la propuesta del presidente de México, Seade volverá a la esfera política, pero esta vez, desde China.

SEGUIR LEYENDO: