Claudia Sheinbaum asistirá a la cumbre de cambio climático convocada por Joe Biden

Claudia Sheinbaum asistirá a la cumbre climática convocada por Joe Biden (Foto: Gobierno de la CDMX)

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que asistirá a la cumbre de cambio climático convocada por el gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con la mandataria, la invitación fue firmada por John Kerry, secretario de Estado en el segundo periodo de Barak Obama. Al encuentro virtual asistirán líderes mundiales, así como alcaldes y científicos para atender asuntos relacionados con la agenda verde del demócrata.

“Bueno, pues primero muy honrada, muy agradecida por la invitación, es una invitación que firma John Kerry, que fue secretario de Estado en el segundo periodo de Obama, y que hoy es nombrado por el Presidente Biden para atender los asuntos del cambio climático, y él es quien firma la invitación para asistir a un evento vía virtual, en donde van a asistir diferentes líderes mundiales –científicos, gobernadores, alcaldes– para discutir el tema del clima, vamos a ser muy cautelosos para no hablar de los logros de la ciudad, sino más bien, en términos generales para evitar cualquier tema electoral, pero sí vamos a participar en el evento”, afirmó la funcionaria.

Claudia Sheinbaum indicó que en su participación evitará abordar los logros de la ciudad debido a cuestiones electorales (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

En cuanto a los temas de interés, la doctora en ingeniería ambiental destacó el papel de las ciudades en la política de cambio climático, pues señaló que las acciones deben implementarse desde el ámbito local al global.

“Pues, creo que en general es importante hablar sobre el papel de las ciudades en la política del cambio climático y las acciones que se tienen que desarrollar; es decir, de lo local a lo global”

Y es que la mandataria capitalina ha sobresalido por su gestión al frente de la metópoli. Ejemplo de esto es su nominación al Premio a Alcalde del Mundo 2021 por The City Mayors Foundation, el cual busca distinguir a la mejor gobernadora o gobernador por su liderazgo durante la pandemia de COVID-19 y que busca hacer que su ciudad sea más resiliente.

Claudia Sheinbaum fue seleccionada para la región de Norteamérica, junto con la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser; el alcalde de Long Beach, California, Robert García; el alcalde de Milwaukee, Wisconsin, Thomas Barrett, y el alcalde de Richmond, Virginia, Levar Stoney. Durante la habitual conferencia de prensa local, la alcaldesa se sorprendió de tal noticia, y entre risas aseguró no saber nada de su nominación hasta ese momento en que un reportero pidió su opinión al respecto.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México fue nominada a mejor alcaldesa del mundo 2021 (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

“Me acabo de enterar, no sabía. Yo creo que la propia nominación no es a la Jefa de gobierno, es a los habitantes de la ciudad. Hay una grandeza en nuestros ciudadanos y no hacemos más que estar a la altura de los ciudadanos de CDMX”, reconoció.

A través de un comunicado, el gobierno capitalino dio a conocer que para apoyar a la jefa de gobierno es necesario votar por ella enviando un correo electrónico a mexico.city@worldmayor.com expresando las razones por las que debería ser reconocida con el premio mundial.

Se deberá insertar “Alcalde de la Ciudad de México” en la línea de asunto y proporcionar el nombre del votante al final de su testimonio (puede ser su nombre completo, nombre o iniciales) e indicar ciudad y país. Se aceptarán testimonios, comentarios y votos hasta finales de abril de 2021.

Cabe mencionar que en caso de que Sheinbaum Pardo gane el reconocimiento, la alcaldesa se sumaría a Marcelo Ebrard (hoy canciller de Relaciones Exteriores), quien en 2010 obtuvo el Premio al Alcalde del Mundo por haber promovido los derechos de las mujeres, las minorías y temas ambientales.

