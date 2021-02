Por no pagar IVA, la SFP inhabilitó e impuso una multa de 110 millones de pesos a ex funcionaria del AICM

Instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de la Función Pública (SFP) multó este viernes a Claudia Alanís Pacheco, ex subgerente de Obligaciones Fiscales en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., por provocar recargos en el pago de impuestos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la SFP, entre 2015 y 2016, la ex servidora pública pagó de manera extemporánea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por la Tarifa de Uso de Aeropuertos que cobra el AICM a todos los pasajeros y cuyos recursos se gestionaban a través de un fideicomiso.

“El pago fuera de tiempo generó actualizaciones y recargos que significaron un daño al patrimonio del AICM por arriba de los 100 millones de pesos”, señaló la dependencia en un comunicado.

Las irregularidades fueron detectadas a partir de una auditoría cuyo seguimiento por parte del Gobierno Federal, llevó a sancionar las faltas administrativas cometidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

(Captura de pantalla: Twitter)

El Órgano Interno de Control (OIC) en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. dictaminó inhabilitarla por 10 años para desempeñarse en el sector público y le adjudicó una multa resarcitoria por 110,323,810 pesos.

En el comunicado, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseguró que esta es una de las multas resarcitorias más altas en la historia reciente.

No dejaremos que vuelvan a aterrizar las malas prácticas en el Gobierno de México

Además, reiteró que “para la actual Función Pública la fiscalización es un elemento esencial para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las irregularidades, por lo cual representa un verdadero ejercicio integral que contribuye al mejoramiento de la gestión pública y de la vida diaria del pueblo”.





Inhabilitan 10 años a funcionario de Pemex

Luis Galván Arcos, ex funcionario de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex (Foto: Especial)

Hace menos de un mes, la SFP dio a conocer que destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer un cargo público a un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), por estar presuntamente involucrado con la llamada “Estafa Maestra”, un esquema de desvíos de recursos que se llevó a cabo durante el sexenio del ex presidente priista, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Aunque la SFP no dio el nombre del sancionado en el comunicado que publicó en sus redes sociales, se trata de Luis Manuel Galván Arcos, quien llegó a Pemex en 1997 y hasta hace poco se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero de Proyectos Industriales y Logística, dentro de la Dirección Corporativa de Finanzas de la compañía paraestatal.

Y es que, entre los ejercicios de 2013 a 2016, Galván Arcos “omitió reportar” en su declaración patrimonial dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge y que tenían 3,261,176.52 pesos.

Cabe mencionar que en dicho lapso de tiempo, el funcionario fue titular de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas; aunque al final de la administración pasada ocupó la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción.

El presidente López Obrador pidió investigar a los funcionarios de su gobierno que obtuvieron altos cargos en Pemex durante la pasada administración federal (Foto: Reuters)

La dependencia explicó que por esta “omisión” Galván Arcos infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.

Además, indicó que la sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador, iniciado por la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial.

“Durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados”, se lee en el comunicado.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: