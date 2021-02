“Tenemos un presidente enfermo”: Romero Hicks, del PAN, se lanzó contra AMLO

Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo de salud física, mental, emocional y espiritual (Foto: Cortesía Diputados PAN)

En conferencia de prensa en San Lázaro, el líder del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo de salud física, mental, emocional y espiritual.

Romero Hicks mencionó que, tras su recuperación por el contagio de COVID-19 y su reintegración a las conferencias mañaneras, el presidente también ha regresado con “el virus del odio, la soberbia, el intento de dividirnos y más de lo mismo. Está en el espejo retrovisor del Museo de Arqueología Político del siglo pasado, con modelos económicos y energéticos que ya no funcionan”. El legislador hizo hincapié en que los modelos energéticos bajo los que busca operar el primer mandatario ya no funcionan y que “el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia”.

El líder del partido blanquiazul aseguró que la propuesta de iniciativa preferente en materia energética será revisada exhaustivamente en Parlamento Abierto, con especialistas y otros actores que forman parte del sector.

Romero Hicks exhortó al presidente a reflexionar y a leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, comentó que la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el ejecutivo, le genera preocupación por el incremento en los costos en las tarifas eléctricas, la pérdida de empleos, las afectaciones al medio ambiente y aspectos relacionados con el ámbito jurídico nacional e internacional, por lo que reafirmó que “la expresión del presidente, hoy en la mañana, entristece y duele, por eso afirmamos que está enfermo y está enfermo también de poder”.

En este contexto, Romero Hicks exhortó al presidente a reflexionar y a leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “para que se de cuenta de que tenemos tres poderes y que nosotros somos un Poder Legislativo, no un querer legislativo”.

Posteriormente, mencionó que la única y última vez que mantuvo una discusión con AMLO fue el 06 de febrero de 2020, por lo que destacó que, en un ámbito republicano y de colaboración de poderes, el ejercicio del diálogo debe ser cotidiano.

Posteriormente reafirmó que espera que el presidente recupere la salud física, mental, emocional y espiritual “que tanto nos urge que tenga” (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Luego de afirmar que “lo que el país necesita es unidad, altura de miras, conciliación y, sobre todo, una mejor aportación”, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados expuso el caso de la Ley del Banco de México, cuyas correcciones por “un mal diagnóstico y un mal tratamiento” pudieron llevarse a cabo a través de un parlamento abierto

Posteriormente reafirmó que espera que el presidente recupere la salud física, mental, emocional y espiritual “que tanto nos urge que tenga”; a su vez, comentó que la iniciativa presentada por su bancada en noviembre del año pasado, es más integral, completa y complementaria, solo que no ha tenido tanta visibilidad.

Algunas ONG’s, encabezadas por Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), advirtieron sobre la iniciativa que reforma la Ley de Industria Eléctrica (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Al igual que algunas preocupaciones planteadas por el legislador y educador Juan Carlos Romero Hicks, algunas ONG’s, encabezadas por Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), advirtieron sobre la iniciativa que reforma la Ley de Industria Eléctrica, pues señalaron en un comunicado que “atenta contra la calidad de vida en generaciones presentes y futuras”, ya que el modelo propuesto por el ejecutivo federal, cuya deliberación se llevará a cabo en la Cámara de Diputados a finales de febrero, genera más emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta, cuyos efectos negativos en la salud y el medioambiente han sido comprobados científicamente.

