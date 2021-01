Policía de la CDMX devolvió 30,000 pesos que familia usará para comprar tanque de oxígeno

Un policía de la CDMX devolvió una mochila con 30,000 pesos a su propietario (Video: Twitter@SSC_CDMX)

Norberto Sánchez Hernández es un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) que este domingo devolvió una mochila que en su interior guardaba 30,000 pesos.

En los sanitarios de un mercado público ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, el policía se percató de que había una bolsa tipo mariconera extraviada. En ese momento, se detuvo a revisarla y halló dentro de ella cajas de medicina, una manguera, credenciales, una tarjeta del Metrobús y un fajo de billetes .

“Ingresando al baño me percato que ya una mochilita, la revisé en ese momento para ver lo que se encontraba en su interior, me di cuenta que traía cajas de medicina, una manguera posiblemente para un tanque de oxígeno, sus credenciales, su IFE (INE), una tarjeta del banco y una tarjeta del Metrobús. Dentro de esa mariconera se encontraba una suma de 30,000 pesos en efectivo ”, contó el oficial en un video publicado en Twitter.

La mochila había sido extraviada en unos baños públicos ubicados en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc (Foto: Twitter@SSC_CDMX)

Sin éxito, esperó a que llegara el propietario del bolso; no obstante, más tarde, el oficial comunicó el hallazgo a sus superiores, y en un trabajo coordinado se dieron a la tarea de intentar localizar al dueño de la mochila, por lo que, al buscar al interior, encontraron un número telefónico .

Luego de informar lo sucedido, la persona que lo atendió se identificó como la esposa del propietario, de quien proporcionó los datos para su localización.

“Posteriormente, me salí a la puerta del mercado y esperé de cuatro a cinco minutos para ver si una persona se acercaba a mí, como policía, para auxiliarlo y checar si eran sus pertenencias. Me percato que en la mochila tenía unos números de teléfonos, me enfoqué a llamar y me contestó su esposa, me dijo que se encontraba en el distrito porque iba a hacer la compra de un tanque de oxígeno ; pensó que lo estábamos engañando, por lo cual procedí a tocar el claxon de la patrulla, el pato y me creyó. Me pasó su número y le di características de la mochila, el nombre y la dirección y efectivamente me dijo que sí era”, detalló Sánchez Hernández.

Se trata de Norberto Sánchez Hernández, quien al hallar la maleta no dudó en devolverla a su dueño (Foto: Twitter@SSC_CDMX)

Los elementos de la SCC contactaron al dueño del bolso y establecieron un lugar de encuentro para poder entregarle el artículo y todo su contenido.

Al arribar al punto acordado, el ciudadano reconoció plenamente la mochila como de su propiedad, además mencionó la cantidad exacta del efectivo en el interior, entre otras generalidades de lo que había dentro de cada bolsa.

De acuerdo con el ciudadano, el dinero en cuestión iba ser utilizado para comprar un tanque de oxígeno para un familiar que se encuentra enfermo.

Por otra parte, el joven agradeció el apoyo de los policías para recuperar sus pertenencias y poder comprar lo que su pariente necesita.

“Ojalá y todos sean como el oficial, es un buen elemento, sincero y responsable; no cualquiera entrega tanta cantidad. A muchas personas se les hace fácil quedárselo, pero gracias a Dios existen personas así” , manifestó el hombre que había extraviado la mochila.

Omar García Harfuch reconoció la labor del policía a través de su cuenta de Twitter (Foto: captura de pantalla)

Ante dicho acontecimiento, Omar García Harfuch, titular de la SSC, reconoció la labor del policía y aseguró que su “acenso está en proceso y será lo más rápido posible”.

“Gracias a mi compañero Norberto Sánchez de @SSC_CDMX por demostrar lo que es la Policía; encontró una mochila con 30 mil pesos, buscó al dueño y entregó el dinero que sería utilizado para comprar un tanque de oxígeno. Tu ascenso está en proceso y será lo más rápido posible ”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

