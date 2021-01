CDMX: reactivan trabajo comunitario por fotocívicas

(Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Luego de la suspensión del cumplimiento de las sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, decretada el 23 de marzo con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales dio a conocer que los infraccionados durante 2020 ya deberán programar el cumpliento de su trabajo comunitario.

Para que los capitalinos puedan consultar las infracciones, los ciudadanos deben darse de alta en Llave CDMX (llave.cdmx.gob.mx/) y antes de comenzar el proceso de cumplimiento de sanciones tendrán que registrarse en https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas.

“Quienes teniendo infracciones en el periodo mencionado y pudieron realizar la verificación de su automóvil, están obligadas a reprogramar y cumplir la infracción”, apuntó la dependencia local a través de un comunicado oficial.

Asimismo, recordó que aquellas que no verificaron su automóvil durante la emergencia sanitaria o no han cumplido la sanción correspondiente, no podrán verificar a partir del primer semestre de 2021, de conformidad con el Programa de Verificación Vehicular.

Cabe mencionar que es importante cumplir con las sanciones a tiempo para evitar la saturación de sistemas y de las citas al final del bimestre.

Cabe recordar que ante la contingencia generada por el COVID-19, el Gobierno capitalino habilitó una facilidad para los mexicanos: Llave CDMX, una herramienta digital que con un solo click se pueden realizar más de 40 trámites en línea de forma segura.

¿Cómo funcionan las fotocívicas?

Las infracciones viales en la Ciudad de México dejaron de funcionar como lo habían hecho antes del 2019. Desde ese entonces, se dejó de pagar dinero cuando se incurría en una falta de tránsito capturada por las cámaras viales.

A partir de ese momento quienes cometían violación debían asistir a pláticas de orientación sobre el Reglamento de Tránsito y/o hacer trabajo de comunitario para solventar su infracción.

El objetivo del cambio anunciado por Sheinbaum, en abril del 2019, es fomentar la educación vial al instruir al infractor sobre por qué es importante evitarla y cuáles son las mejores maneras de circular por la Ciudad de México.

La servidora pública explicó en ese momento que pagar grandes cantidades de dinero para saldar la infracción no evita que se sigan cometiendo, por lo que optó por eliminar las sanciones monetarias.

Las labores serán determinadas por la alcaldía e irán desde limpieza, pintura o restauración de centro públicos educativos, de salud o de servicios o de los bienes dañados por el infractor. Realizar obras de ornato en sitios públicos, obras de balizamiento, limpia o reforestación.

Impartir pláticas a vecinos o estudiantes de la comunidad relacionadas con la convivencia ciudadana. Participar en talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas y/o deportivas que organicen las alcaldías o la jefatura de gobierno.

Sin embargo, estas medidas solamente aplican para los automóviles particulares registrados en la capital del país y para las multas por fotografía. Las infracciones que levanten los policías de tránsito deberán seguir siendo solventadas con dinero.

¿Cómo habilitar Llave CDMX?

1. Para poder habilitar Llave CDMX se deberá ingresar y registrar en esta página: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true

2. Deberá proporcionar tus datos personales como CURP, correo electrónico, número de celular, código postal y alcaldía del domicilio

3. En seguida, la página desplegará la opción de “verificar la cuenta”, pese a que no es obligatorio, hacerlo da certeza sobre la identidad del usuario que se registra, además, brinda mayor seguridad a la hora de realizar los trámites en línea.

