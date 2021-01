“El uso electoral de la vacuna contra el COVID-19 es ilegal”: oposición criticó la estrategia de AMLO

México roza las 500,000 vacunas aplicadas hasta ahora (Foto: José Luis González/ Reuters)

La oposición volvió a criticar duramente la estrategia de vacunación contra el COVID-19 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que se han utilizado políticamente en perjuicio de la salud de los mexicanos, de acuerdo con el PRD (Partido de la Revolución Democrática).

“El uso electoral de las vacunas contra el COVID-19 por parte del Gobierno Federal es ilegal y sin ética. Morena quiere conservar el poder a toda costa y por encima de la salud de las y los mexicanos”, afirmó Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, este lunes, en referencia al partido de López Obrador.

En este sentido, añadió que, ante las casi 150,000 defunciones y el peor momento de la pandemia en nuestro país, el titular del Ejecutivo “orquesta una estrategia electoral antidemocrática en perjuicio del derecho a la salud de las y los mexicanos”.

Zambrano y el PRD se sumaron a las voces críticas contra el plande vacunación del gobierno de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Por este motivo, Zambrano alertó sobre el control político que el gobierno de Morena busca ejercer a través de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, ya que la inmunización debería ser un derecho y no un insumo electoral usado a discrecionalidad.

Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, ha denunciado por su parte que los “servidores de la Nación” han sido priorizados para la vacunación por encima de la población vulnerable y el resto de personal médico que no ha sido inmunizado.

El gobierno de López-Obrador, a través del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que estos funcionarios que impulsarán y coordinarán la estrategia federal en los estados de la República están contemplados para la vacunación en estas primeras etapas, donde se están vacunando a los trabajadores sanitarios en primera línea en el combate contra el coronavirus.

Zambrano usó como ejemplo la salida de Veras Godoy, la jefa de vacunación, como ejemplo de la falta de seriedad del gobierno mexicano (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, la renuncia de Miriam Veras Godoy, la encargada de la vacunación en México y una de las líderes en la estrategia para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, es para Zambrano una evidencia clara del desastre con el que el Gobierno Federal ha manejado el proceso de administración y distribución de los antígenos.

“Además es una irresponsabilidad no priorizar las vacunas para la población vulnerable y para el personal médico”, señaló el presidente del PRD. Sin embargo, la ahora ex funcionaria confirmó que renunció por un tema “persona” y no por desacuerdos en la estrategia ni en el plan trazado para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Este domingo, el PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición política y parlamentaria del gobierno actual, expuso que “de forma dolosa y tramposa” el presidente López Obrador “está haciendo campaña electoral con la aplicación a cuenta gotas de la vacuna contra el COVID-19″.

“La mejor prueba es que se lo encargó a su operador electoral de toda la vida, Gabriel García Hernández, quien es el jefe de los superdelegados y de los mal llamados Siervos de la Nación, una organización de Morena que cobra en el gobierno”, añadió.

México se acerca al medio millón de vacunados (Foto: José Luis González/ Reuters)

México suma ya 492,529 personas vacunas contra el COVID-19 a nivel nacional y es líder en la región en ese apartado. De ellas, hay 6,546 han recibido ya la segunda dosis necesaria 21 días después de la primera.

Además, más de la mitad de las entidades federativas del país, que suman 32 en total, han aplicado 95% de las dosis de vacunas contra el COVID-19 enviadas por el Gobierno de México el 12 de enero, cuando comenzó la etapa masiva de vacunación.

México acumula hasta este lunes 18 de enero de 2021, 1.65 millones de casos confirmados de COVID-19, así como poco más de 141,200 muertes por la enfermedad, en momentos en que el país atraviesa el peor punto de la pandemia desde la llegada del primer caso en febrero de 2020.

