“¿De qué tiene miedo el presidente?”: Anabel Hernández criticó al gobierno de AMLO por revelar expediente de Cienfuegos

Al publicar las 751 páginas donde se detallan conversaciones entre narcos y presuntamente, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, la periodista Anabel Hernández apuntó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está saboteando una investigación de autoridades norteamericanas.

La reportera indicó que López Obrador ha llegado al extremo de hacerle el “trabajo político” a la Fiscalía General de la República (FGR), al punto de poner en peligro sus relaciones bilaterales con EEUU.

Pues la administración de AMLO habría cometido una ilegalidad para simular transparencia en un caso donde es la FGR quien está obligada a explicar, con detalles periciales y científicos, cómo fue que exoneró al ex jefe de la Defensa Nacional, anteriormente acusado por cuatro cargos relacionados con narcotráfico en EEUU. En cambio, el Ejecutivo ha decidido ser vocería de un tema que no es de su competencia estricta.

Si bien, fueron desclasificados los documentos del Departamento de Justicia, eso no explica más que una suma de datos inconexos, capturas de pantalla y mensajes sin contexto ni identificación de las personas.

Cienfuegos fue devuelto tras gestiones de Marcelo Ebrard, quien dijo, sería "suicida" no procesar al general (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Esta no es la investigación, esta es la investigación de los gringos, lo que queremos saber los mexicanos es qué hizo la fiscalía y que nos abran cientos, miles de documentos y que nos digan: esta prueba la desechamos porque hicimos A, B, C, D, E, F, G y no sirvió. Así tendrían que ser, eso es lo que queremos que transparenten, que no nos engañen, que no nos vendan espejitos, que nos digan realmente qué fue lo que pasó.

“ Es preocupante que el presidente arriesgue una relación bilateral tan importante para México por un asunto así, me pregunto y le pregunto al presidente: ¿de qué tiene miedo?, ¿qué es lo que le preocupa? ”, señaló Anabel Hernández para Infobae México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo público el documento donde se detalla la evidencia que el gobierno de EEUU aportó para que el general Cienfuegos fuera procesado en México. Al militar le fueron desestimados los cargos en la Corte del Distrito Este de Nueva York y fue devuelto el pasado 18 de noviembre, luego de ser arrestado el 15 de octubre. Como promesa, la FGR debía investigar con datos de la Justicia norteamericana.

Tres meses después de que Cienfuegos fuera detenido en Los Ángeles, California, la FGR decidió no proceder porque no encontró evidencias sobre reuniones ni comunicaciones del ex jefe del Ejército con miembros del Cártel H-2, como fue señalado en el país norteamericano.

López Obrador respaldó la decisión e instruyó al canciller Marcelo Ebrard para que revelara los datos aportados por el Departamento de Justicia, porque el mandatario presumió que en EEUU no actuaron de forma profesional e incluso, indicó que se habrían fabricado delitos.

AMLO habría puesto en riesgo las relaciones de cooperación entre México y EEUU por proteger a Cienfuegos (Foto: lopezobrador.org.mx)

Pero Anabel Hernández señaló, tal como refiere la primera página del documento, que Cienfuegos no era objetivo principal. La Administración del Control de Drogas (DEA) seguía la pista al Cártel H-2, remanente de Los Beltrán Leyva, quienes operaban el trasiego de narcóticos desde Nayarit. Solo con el paso de los años pudieron caer en cuenta que un personaje apodado “El Padrino” era el entonces secretario de la Defensa Nacional.

Por ello, el gobierno de López Obrador está boicoteando un proceso mayor en que el militar era una pieza más del cártel. Pues en EEUU, las indagatorias de la DEA siguen su curso contra más posibles implicados.

Finalmente, la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha prometido que desclasificará el expediente que lo llevó a determinar el no ejercicio de la acción penal este sábado 16 de enero, y ya notificó al gobierno norteamericano sobre su desistimiento. Queda por ver con qué minuciosidad y esfuerzo fueron realizadas las acciones para que el general siguiera libre.

