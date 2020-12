Registraron nueva fuga de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo

Otra fuga de combustible en Tlahuelilpan (Video: Twitter / @LoQueSigue_)

Los servicios de emergencia del estado de Hidalgo informaron de una nueva fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Tlahuelilpan, localidad que robó la óptica mediática en enero del 2019 por una explosión ocurrida por otra fuga de la paraestatal.

De acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, el derrame del líquido ocurre a un costado de la carretera Tlahuelilpan-Juandho, en un lugar conocido como Los Transformadores, motivo por el cual se implementó una movilización de servidores públicos para evitar una tragedia como la ocurrida a inicios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN), policía estatal y bomberos, quienes esperaron al personal especializado de la petrolera para que resuelvan la fuga.

TLAHUELILPAN, HIDALGO, 19ENERO2019.- Peritos y militares trabajan en la zona de la comunidad de San Primitivo, donde el día viernes se reportó una explosión en una toma clandestina de combustible, hasta el momento se reportan 66 personas muertas y más de 70 lesionados. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO

El viernes 18 de enero del 2019, en ese mismo municipio se presentó una fuga de gasolina, la cual fue aprovechada por los vecinos de la comunidad y comenzaron a llenar bidones con el combustible; sin embargo, alrededor de las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) se presentó una explosión que dejó 137 personas muertas .

Al respecto, cabe destacar que las autoridades estatales insistieron a los lugareños en que no se acercaran al perímetro donde se presentó el derrame, pues la acumulación a la intemperie de los destilados de petróleo son altamente volátiles y peligrosos para la salud humana; no obstante, a la gente le pareció prudente acudir en familia a acarrear combustible sin ningún tipo de protección.

El relato de una sobreviviente de la explosión en Tlahuelilpan (Video: Archivo)

En redes sociales aún se pueden ver los videos de las personas que acudieron al lugar y jugaban con la gasolina como si fuera un parque acuático, pues se les veía chapotear en los estancamientos del combustible y arrojarse cubetas del líquido como si se tratara de un juego.

Cabe destacar que, después de realizar las investigaciones correspondientes, se supo que la fuga inició por un fallo en la instalación de una toma clandestina para contrabandear combustible. En México, al comercio informal de hidrocarburos se le conoce como huachicoleo y constituye un delito federal que se persigue de oficio, pues es un desfalco a la empresa productora para el Estado.

Explosión en Tlahuelilpan (Foto: Cuartoscuro)

El fenómeno del huachicol también está involucrado con el crimen organizado y los capos de la droga. Por ejemplo, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que opera en el estado de Guanajuato, inició como una organización criminal dedicada al trasiego de hidrocarburos, para después pasar al narcotráfico, la extorsión y secuestro. De hecho, en la actualidad, el cartel que estaba liderado por El Marro es el mayor generador de violencia en la entidad gobernada por el PAN.

De regreso a esta nueva fuga, las autoridades aún no han explicado si se trata de una fuga clandestina abandonada, como en la ocasión anterior, o si se trata de un desperfecto en la estructura del ducto. Lo que sí se notó es que la población no se acercó como la otra vez a recolectar el combustible, de hecho, en un video que circula en redes sociales donde se ve el brote del líquido, se puede notar que no hay gente tratando de captar el combustible. Finalmente, ni las autoridades locales ni federales que intervinieron reportan afectaciones a terceros, ni intoxicados, ni quemados o decesos.

Cabe recordar que en lo que va de la administración de AMLO se ha reducido este ilícito a menos de la mitad; sin embargo, no se ha extinto y se presume colusión del personal de Pemex con el hampa para que esto siga ocurriendo.

