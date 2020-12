No queremos dejar obras inconclusas: López Obrador reclama los pendientes que dejaron otras administraciones

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración no dejará obras inconclusas como hicieron gobiernos anteriores, “vamos a terminar todo lo que hemos comenzado”, insistió.

Al encabezar la supervisión de la Presa Picachos, ubicada en Concordia, en el estado de Sinaloa, López Obrador dijo que su gobierno está dividido en etapas y los primeros dos años fueron para sentar las bases para la Cuarta Transformación y “ya lo logramos” , aseguró.

Recordó que en su segundo informe de gobierno, habló de la aplicación de “una fórmula que funciona”.

“Si no hay corrupción, si no hay lujos ni derroches en el gobierno, el presupuesto rinde y alcanza para atender las necesidades… Esa es la fórmula, muy sencilla: cero corrupción, cero gastos superfluos y que todo lo que se ahorre se utilice para el desarrollo de nuestro país”, aseguró.

Acompañado del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, de la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; el presidente recordó que en en estos dos primeros años de su mandato, se logró cobrar 750 mil millones de pesos a los grandes deudores.

“(... ) Imagínense ustedes que en dos años logramos cobrar adeudos fiscales atrasados por 750 mil millones de pesos porque por la corrupción, por el influyentismo, los de mero arriba no pagaban impuestos. Pagaba impuesto el campesino, el obrero, el profesional, el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano empresario, pero los de mero arriba no pagaban impuestos”, señaló.

“Imaginen ustedes un banco, una empresa de las más famosas. Pues ese banco, esa empresa que se están imaginando, no pagaba impuestos.. una gran injusticia por eso se reformó la Constitución y se prohibió la condonación de impuestos y por eso estamos recaudando más 750 mil millones en dos años”, aseguró.

Además, dijo que gracias a que ya no hay el robo de gasolinas, ni sobornos, así como el cobro de las obras a un valor real “han quedado sentadas las bases para la transformación”, pero además, insistió, tampoco se requiere endeudar al país.

“Ahora con la pandemia, a pesar de la crisis decidimos no contratar deuda adicional como lo hicieron otros países que se endeudaron y no están resolviendo la situación de falta de crecimiento económico por los efectos de la pandemia. Nosotros también en esto aplicamos una estrategia heterodoxa no la misma de siempre de de pedir prestado par rescatar a los de arriba, como lo hicieron cuando el Fobaproa (...) se aplicó a ayudar a la gente de abajo y y esto se complementó con la llegada de remesas de nuestros paisano mirantes porque tenemos la dicha de que nuestros paisanos incrementaron el apoyo a sus familiares en México, mandaron más dinero”, señaló.

Todo esto, aunado a todos los programas sociales “nos ayudó a la recuperación que se está logrando poco a poco de nuestra economía. Entonces esta forma de gobernar ya está acreditada, ya no tenemos que hacer ningún cambio”, sostuvo.

La segunda etapa o el mediano plazo, dijo, “es darle continuidad a lo que ya iniciamos y terminar obras que se puedan concluir en los siguientes dos años o a finales del 2024 y ya no estarnos comprometiendo más de lo que no se va a poder cumplir porque no queremos dejar obras en proceso, es decir, inconclusas. A nosotros nos tocó recibir muchísimas obras inconclusas, estamos hablando de cientos de hospitales, de escuelas, de caminos, de empresas, de trenes; de muchas obras inconclusas.. No queremos eso, heredar obras en proceso a los futuros gobiernos, vamos a terminar todo lo que comencemos, todo lo que estemos realizando”, enfatizó.

Aseguró que es por eso que el gobierno federal trabaja de la mano con los gobiernos de los estados y municipales “no tenemos diferencias, no hay pleitos y estamos sumando esfuerzos, voluntades, sumando recursos” para avanzar.

Es por eso que dijo “no (hay que) olvidar que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte; gobierno es la representación de todo el pueblo.. Podemos estar en partidos distintos, pero si ya tenemos una función como gobernantes tenemos que escuchar y respetar a todos”, señaló.

