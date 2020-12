“Resultados a favor de las familias más vulnerables”: Alfredo Del Mazo felicitó a AMLO por sus dos años de gobierno

Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México, reconoció la labor de López Obrador "a favor de las familias más vulnerables"(Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje para informar al pueblo de México sobre su gestión al frente de la presidencia de la República. Este primero de diciembre, el mandatario señaló que su gobierno ha cumplido 97 de los 100 compromisos hechos en el 2018, faltando únicamente la descentralización federal, la implementación de energías renovables y la resolución caso Ayotzinapa.

En este contexto, algunos funcionarios, políticos y personas del medio público externaron sus felicitaciones al presidente, destacando entre ellos Alfredo Del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, quien a través de su cuenta de Twitter reconoció la labor de López Obrador a favor de todos los mexicanos y las familias más vulnerables.

Felicito al Presidente por su segundo informe de gobierno, por los resultados alcanzados a favor de todos los mexicanos y en especial de las familias más vulnerables. #2AñosDeTransformación

Cabe señalar que el gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es uno de los mandatarios estatales que han tenido mayor cercanía con el presidente de la República. El 11 de septiembre pasado, ambos funcionarios acudieron a Zincantepec, Estado de México, para supervisar el avance del Tren Interurbano México, Toluca.

Del Mazo externó sus felicitaciones al presidente López Obrador por sus dos años de gobierno (Foto: Twitter)

En dicho sitio, López Obrador llamó a intensificar los esfuerzos para terminar su construcción antes del 2023:

Tenemos que elevar la calidad, el nivel de las empresas de la construcción en México. (…) Se está pensando a finales de 2023 y, ¿por qué no a finales del 2022? El Aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022. ¿Por qué no inauguramos a finales de 2022 este tren si nos aplicamos, si ya están los recursos, si tenemos las empresas, si ya están los materiales prefabricados, ya están los trenes?

“Celebro que se esté terminando esta obra, que ya se tenga un buen ritmo, que haya avances permanentes, que no tengamos conflictos por derecho de vía y todo este trabajo que se ha realizado para conciliar intereses y poner por encima el interés general, el interés del pueblo y de la nación”, agregó.

Para la obra, la cual se inició mientras Enrique Peña Nieto estaba al frente del ejecutivo Federal, se invertirán 90,000 millones de pesos adicionales de los que estaban presupuestados.

Aunado a esto, otras acciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ubicó en la lista de compromisos cumplidos son: la conclusión del Tren Suburbano de Guadalajara, la rehabilitación de los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y de la Ciudad de México. Asimismo, dijo que se han invertido 28,000 millones de pesos en el mantenimiento de 40,000 kilómetros de carreteras del país.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, supervisó los avances de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, acompañado por Alfredo Del Mazo Maza, gobernador del Edomex (Foto: EFE)

Por otra parte, para hacer frente a la crisis económica derivada del COVID-19 en México, el mandatario aseguró que 70% de los hogares en el país recibe, cuando menos, un programa social de su gobierno.

Mientras que el 30% restante tiene mejores condiciones económicas y de trabajo tienen la satisfacción de gozar de condiciones para “ seguir progresando y vivir en paz, sin miedos ni temores, con la dicha enorme que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes” , dijo López Obrador.

Con estos y otros resultados mencionados durante su informe, el presidente afirmó que “ya están sentadas las bases de la transformación”, pues en los dos años de su gobierno se ha logrado garantizar el respeto a la Constitución, las libertades y el derecho a disentir.

De la misma forma, indicó que “hay transparencia plena, no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos; no se reprime al pueblo; no se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias; se gobierna con austeridad, se gobierna también con autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad; en la práctica, no hay fueros ni privilegios; se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres.”

