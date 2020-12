México sin avances en bienestar social en los dos años de AMLO: “Quedarse igual es lo mismo que haber fracasado”

méxico covid-19 (Foto: Cuartoscuro)

Este martes 1 de diciembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió el Informe de Gobierno de su segundo año de labores. Ahí mencionó, entre otras cosas, que la mayoría de los mexicanos respaldan su administración y sostuvo que “el 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos”.

Sin embargo, en términos de avance en el bienestar social, es decir, la calidad de vida de los mexicanos, se observan datos que difieren de alguna forma con lo dicho por el mandatario.

Así lo arroja el Índice de Progreso Social (IPS) México 2020, elaborado por la organización “México, ¿cómo vamos” en colaboración con el “Social Progress Imperative”, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos.

Se trata de una evaluación integral del bienestar social, medido por estado, que toma en cuenta 55 variables, divididas en necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades; basándose en cuestiones como salud y bienestar, libertad personal y de elección, inclusión y seguridad personal. Con todo eso el índice mide la eficacia con la que el éxito económico nacional se traduce en progreso social.

El estudio, basado en datos públicos de distintas instituciones gubernamentales, concluyó que –en el segundo ejercicio que hacen de este tipo en el país– de 2019 a 2020 no se avanzó de manera significativa en ese aspecto. Es decir, el nivel de bienestar a nivel nacional no progresó.

¿Qué significa el estancamiento del bienestar social?

La directora de dicha organización, Sofía Ramírez, explicó a Infobae México que el IPS permite identificar los retos que enfrenta cada estado y hacer un diagnóstico puntual de sus necesidades a nivel regional.

Entonces, más allá de ser un resultado neutral, el hecho de que de un año a otro no se presentara un incremento en dicho indicador resulta incluso alarmante porque “te da la sensación de ‘¿y qué está haciendo entonces el gobierno?”, señala Ramírez.

El Índice de Progreso Social establece una correlación entre los ingresos de un estado, que se miden por el PIB per cápita, y el bienestar social de su población. Pero también deja ver que los estados no siempre aprovechan sus recursos de manera eficiente. Ejemplo de eso, refieren, es la propia capital del país que con el mayor PIB per cápita ocupa el quinto lugar en el ranking.

“ Mayor progreso social no viene necesariamente de un mayor ingreso , porque requiere del catalizador que es la administración de la riqueza de los recursos disponibles por parte de las autoridades. Pero menor ingreso por habitante definitivamente sí se traduce en mayor pobreza y menor progreso social”, aclara la directora de la organización.

No obstante, en el aspecto en el que sí destacan una relación directa es entre el progreso social en cada entidad y el nivel de pobreza laboral que reportan. Y en este punto, Sofía Ramírez señala que la responsabilidad es, sin duda, de las autoridades. Pero también de la ciudadanía en cuestión de no demandar a sus gobernantes las condiciones necesarias para tener una mayor calidad de vida.

En cifras, el IPS reveló 22 entidades mexicanas no mostraron avances ni retrocesos en el puntaje de bienestar; ocho reportaron incrementos en el puntaje, como Sinaloa que pasó del puesto 7 en 2019 al 2 en 2020; dos estados tuvieron disminuciones en el puntaje respecto al año previo, Querétaro y Zacatecas.

Además, en los estados que no presentaron ni mejoras y retrocesos viven 7 de cada 10 mexicanos, es decir, un 68% de la población total del país. Mientras que las dos entidades que retrocedieron vive el 3% de la ciudadanía. Al final se tiene que solo 3 de cada 10 mexicanos vieron algún grado de mejora en el progreso social.

“Este tipo de herramientas ayuda a ver que no vivimos en un país unificado. Vivimos prácticamente en tres países: el norte, la península de Yucatán y el centro-sureste”, explica Sofía Ramírez. “ El hecho de que no hubiera una mejora es en sí una mala noticia; no basta con quedarse igual. En un país con tanta desigualdad y tanta pobreza quedarse igual es los mismo que haber fracasado (...) los problemas reales de la gente se traducen en una menor calidad de vida ”, alertó.

Por otro lado, desde ‘México, ¿cómo vamos?’ destacan que este análisis resulta bastante conveniente de cara al próximo proceso electoral que se vivirá en varios estados del país, a fin de poder medir las propuestas de los candidatos a profundidad, empatándolas con los rezagos que han queda registrados.

Es importante resaltar que estos resultados están basados en datos oficiales de principios de 2020, es decir, previo a la llegada de la pandemia del COVID-19. Así que de ninguna manera se puede explicar el no avance en bienestar con los efectos y la crisis a causa del virus. Entonces, el índice incluso resultará de utilidad para dar seguimiento a los rezagos que la pandemia dejará en el nivel de vida en México.

Por último, la directora de la organización detalló que para poder notar una mejora en este indicador “se tendría que tener transparencia en las finanzas de los estados; mayor confianza en las autoridades ; mayor recaudación propia , de los recursos generados, por parte de los gobiernos locales; y trabajar en la seguridad pública . Trabajando esos cuatro elementos se tendría una catapulta en térmicos de bienestar social”.

