“En cuanto arribe a Villahermosa”: gobierno de México se reserva pronunciamiento sobre virtual victoria de Joe Biden

Imagen de archivo (Foto: Presidencia de México vía REUTERS)

La virtual victoria de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, ya generó algunas reacciones entre la clase política de México.

El canciller Marcelo Ebrard, informó que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, se pronunciará sobre la elección en la Unión Americana en las próximas horas, toda vez que se encuentra volando rumbo a Tabasco para encabezar la respuesta del gobierno federal a las inundaciones en esa entidad, tierra natal del mandatario.

“Me consultan si el Presidente López Obrador fijará la posición de México respecto a las elecciones en EU en cuanto arribe a Villahermosa, ciudad a la que está volando para encabezar la respuesta a la emergencia por las inundaciones . Es correcto, así será en las próximas horas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Uno de los primero en pronunciarse fue el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien a través de su cuenta de Twitter, destacó que “funcionó la democracia en Estados Unidos”.

“Funcionó la democracia en Estados Unidos. Fue derrotado Trump: un populista, narcisista, misógino, demagogo y mentiroso. Es una buena noticia para Estados Unidos y para el mundo. #AdiosTrump”, escribió.

Otro panista que también se pronunció fue el líder de ese partido, Marko Cortés, quien felicitó a Biden en un mensaje en sus redes sociales.

“Desde @AccionNacional felicitamos a @JoeBiden por su triunfo como el 46º presidente de Estados Unidos. Hacemos votos para que esta elección nos permita construir una relación bilateral basada en el respeto mutuo, la corresponsabilidad y la cooperación. ¡Enhorabuena!”, escribió.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, los senadores del PAN se pronunciaron de la siguiente manera: " La elección de EUA es una gran lección: Es posible vencer al populismo. Una mayoría prefirió la unidad y responsabilidad en lugar de la polarización y la mentira. El respeto a la ley, los derechos de las minorías, el medio ambiente, la ciencia y la salud, importan".

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, también se unió a las felicitaciones a Biden.

En su cuenta oficial de Twitter, el presidente nacional del PRI escribió dos mensajes. En el primero señaló: “1/2 Felicito a @JoeBiden y @KamalaHarris por su triunfo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Estoy seguro de que trabajarán por el bien de su nación y la construcción de los mejores acuerdos para la región y nuestros países”.

En un segundo tuit dijo “2/2 Confío en que el triunfo de @JoeBiden represente una nueva era de respeto y trato digno para los migrantes mexicanos y latinoamericanos. En el @PRI_Nacional continuaremos con el trabajo por la defensa de sus derechos. Nuestros connacionales en el extranjero no están solos”.

En tanto, el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, también se pronunció en sus redes sociales.

“La gran alegría y satisfacción de ver a Trump derrotado no oculta la realidad de la polarización y tribalización política/ideológica prevaleciente en EUA, lo difícil que será para Biden gobernar (sobre todo si no ganan el senado) y el que Trump no es la enfermedad; es un síntoma”, escribió en su cuenta de Twitter.

