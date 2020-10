Mexicanos se adelantaron al cierre de cementerios para ir a preparar las tumbas antes del Día de Muertos

A pesar de los llamados de las autoridades a no asistir a los panteones a honrar a los fieles difuntos, e incluso advertir que por disposición oficial serían cerrados durante el 1 y 2 de noviembre, con el fin de evitar aglomeraciones, debido a que en las ultimas semanas se han registrado un repunte de contagios y hospitalizaciones por coronavirus (COVID-19) en el país, muchos mexicanos optaron por priorizar su tradición.

Tal es el caso de los vecinos del Valle de Chalco, en el Estado de México, quienes durante este viernes se adelantaron a los cementerios antes de que cerraran sus puertas para limpiar las tumbas de sus seres queridos y preparar su llegada el Día de Muertos aunque no puedan estar presentes.

Bajo el intenso sol de medio día en el panteón de Xico Chalco, la señora Constantina Martínez declaró a la agencia EFE que fue a limpiar la tumba de su marido luego de muchos meses sin acudir por la pandemia:

Vine a dejar unas flores, a visitar a mi marido. Tiene mucho tiempo que no vengo con toda esta epidemia y ahora me di una escapada y vine. Siempre vengo el día 2 de noviembre pero como van a cerrar no va a haber oportunidad de venir ni un ratito